Avrupa Birliği sigara yasağı sonrası satış yasaklanacak mı?

Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda hazırlanan yeni düzenleme ile sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar genişletiliyor. Gelişmelerin ardından sigara satışı yasaklanacak mı, merak konusu oldu.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 09:15

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeler, Türkiye’de sigara ve tüm tütün ürünlerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı yasakları içermeye hazırlanıyor. Taslakta hem kullanım alanları hem de satış yöntemleri köklü şekilde değişiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ SİGARA YASAĞI NEDİR?

Hazırlanan düzenlemeye göre sigara kullanımı artık açık ve kapalı alan ayrımı olmaksızın ciddi şekilde sınırlandırılıyor. İbadethaneler, eğitim kurumları ve hastaneler başta olmak üzere birçok kamusal alanda sigara kullanımı tamamen yasaklanacak.

Çocuk parkları, yürüyüş yolları, spor alanları ve plajlar gibi açık alanlar da bu yasak kapsamına dahil ediliyor. Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde ise mevcut sigara içme alanları büyük ölçüde kaldırılıyor.

Belirli şartlar altında oluşturulabilecek özel bölümler, işletme alanının küçük bir kısmıyla sınırlandırılacak ve bu alanlarda yiyecek içecek servisi yapılmayacak. Böylece sigara kullanımının sosyal yaşam içindeki görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor.

SİGARA YASAĞI HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme ile “tütün ürünü” kavramı da kapsamlı şekilde yeniden tanımlanıyor. Sadece klasik sigaralar değil, elektronik sigara, nargile ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi alternatifler de aynı kategoriye dahil ediliyor. Ayrıca nikotin içermese bile sigara kullanımını taklit eden ürünler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Bu genişletilmiş tanım, piyasadaki tüm benzer ürünlerin aynı yasal çerçeveye alınmasını sağlayacak. Böylece kullanıcıların farklı ürünlere yönelerek yasakları aşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tüm ürünlerin tek bir düzenleme altında toplanması, denetim mekanizmalarının daha etkili çalışmasına da katkı sağlayacak.

SİGARA SATIŞINDA NAKİT DÖNEMİ BİTECEK

Taslak düzenlemeye göre tütün ürünlerinin satışında önemli değişiklikler yapılacak. Nakit ödeme yöntemi tamamen kaldırılarak tüm satışların elektronik sistemler üzerinden kayıt altına alınması planlanıyor. Bu sayede ürünlerin üretimden satışa kadar tüm süreci izlenebilir hale gelecek.

Denetim mekanizmasında da köklü bir değişiklik öngörülüyor. Daha önce belediyeler tarafından yürütülen denetimlerin, mülki idare amirleri tarafından kurulacak özel ekipler aracılığıyla yapılması planlanıyor. İhlallerde uygulanacak cezalar da ciddi şekilde artırılıyor ve hem bireyler hem de işletmeler için yüksek para cezaları ve kapatma yaptırımları gündeme geliyor.

2040'TA SİGARA SATIŞI YASAKLANACAK MI?

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise uzun vadeli hedef olarak belirlenen 2040 yılı planı. Bu tarihten itibaren tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımının tamamen yasaklanması öngörülüyor. Bu kapsamda yasağa uymayanlara yüksek miktarda para cezaları uygulanması planlanıyor. Aynı şekilde bireysel kullanım da ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

Tütün ürünü bulunduran ya da taşıyan kişilere idari para cezaları kesilmesi gündemde yer alıyor. Bu hedef, Türkiye’nin uzun vadede “dumansız toplum” modeline geçiş planının en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sigara tamamen yasaklanacak mı?

Taslak düzenlemeye göre 1 Ocak 2040 itibarıyla tütün ürünlerinin üretimi ve satışı tamamen yasaklanabilir. Bu hedef henüz yürürlüğe girmemiş olsa da uzun vadeli planlar arasında yer alıyor.

Açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak mı?

Yeni düzenleme ile birlikte plajlar, parklar ve yürüyüş yolları gibi birçok açık alanda sigara içilmesi yasaklanacak. Sigara kullanımı yalnızca belirlenmiş özel alanlarla sınırlandırılacak.

Elektronik sigara da yasak kapsamında mı?

Yeni tanıma göre elektronik sigaralar da tütün ürünü kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle klasik sigaralarla aynı kurallara tabi olacak ve aynı yasaklardan etkilenecek.

