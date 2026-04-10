Avatar
Editor
 | Ümit Buget

CİMER üzerinden şikayet değil teşekkür etti, gündem oldu!

Rize’de öğrenim gördüğü sırada rahatsızlanarak akciğer yetmezliği olduğunu öğrenen 21 yaşındaki genç kız, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen doktoruna minnettarlığını daha çok şikayet ve talepler için kullanılan CİMER üzerinden teşekkür mesajı yazarak iletti.

Ekseriyette vatandaşların şikâyet ve taleplerini iletmek için kullandığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), bu kez anlamlı bir teşekkür mesajına ev sahipliği yaptı. Rize’de eğitim gördüğü dönemde sık sık rahatsızlanarak hastaneye başvuran 21 yaşındaki akciğer yetmezliği hastası Nuran Şimşek, kendisiyle yakından ilgilenen doktoruna teşekkür etmek için CİMER’e yazdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gönderilen mesajda Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neslihan Özçelik’e duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Rize’de eğitim aldığı süreçte sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye başvurmak zorunda kaldığını belirten Şimşek, doktorunun kendisiyle her seferinde yakından ilgilendiğini ifade etti.

CİMER’e yazdığı mesajda duygularını samimi ifadelerle aktaran Şimşek, "Rize'de eğitim gördüğüm zamanlar akciğer rahatsızlığım artmış, sık sık Dr. Neslihan Özçelik’in kapısını çalar olmuştum. Beni her defasında tedavi edip yurduma yolladınız. Benim iyiliğimi düşünüp yönlendirdiniz, elinizi üzerimden hiç çekmediniz. Neslihan hocam size benim için yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin, gönlünüze hüzün gözünüze mutluluk gözyaşından başka yaş düşürmesin. Benim için çok kıymetlisiniz" sözlerine yer verdi.

Rize'de akciğer yetmezliği hastası 21 yaşındaki Nuran Şimşek, kendisiyle yakından ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neslihan Özçelik'e teşekkür etmek için CİMER'i kullandı.
Nuran Şimşek, eğitim gördüğü Rize'de sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye başvurmuş ve Doç. Dr. Neslihan Özçelik'in kendisiyle yakından ilgilendiğini belirtmiştir.
Şimşek, CİMER'e yazdığı mesajda doktoruna minnettarlığını dile getirerek, "İyi ki varsınız. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin, gönlüne hüzün gözünüze mutluluk gözyaşından başka yaş düşürmesin. Benim için çok kıymetlisiniz" ifadelerini kullanmıştır.
Doç. Dr. Neslihan Özçelik, genç hastasından gelen teşekkür mesajından büyük mutluluk duyduğunu ve bu tür geri dönüşlerin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtmiştir.
Özçelik, organ bağışının, özellikle de akciğer nakli bekleyen hastalar için hayati önem taşıdığını vurgulamıştır.
Nuran Şimşek, şikayetlerin dile getirildiği CİMER platformuna teşekkür yazarak, hayatına dokunan doktorlara emeklerinin farkında olduğunu hissettirmek istediğini ifade etmiştir.
GENÇ HASTANIN TEŞEKKÜRÜ GÜNDEM OLDU

Genç hastanın içten teşekkür mesajını alan Özçelik ise büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayarak böyle anlamlı geri dönüşlerin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Rize’de yaşanan bu olay, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının vatandaşlar nezdinde nasıl karşılık bulduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, CİMER’in yalnızca şikâyet değil, teşekkür ve takdir için de kullanılabileceğini gösterdi.
Güzel bir dostluk kurduğu hastası CİMER üzerinden kendisine teşekkür yazısı yazdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Neslihan Özçelik "Önceki yıllarda Rize’de üniversite öğrencisi bir hastam vardı. Bu kızımızla çok güzel bir arkadaşlık edindik. Aynı zamanda o günlerden bugüne hekimiyim. Akciğer yetmezliği nedeniyle kendisini nakil amaçlı İstanbul’a gönderdik. Helen iletişimimiz de devam ediyor. Kendisi hiç ummadığım bir dönemde bana CİMER kanalıyla bir teşekkür mektubu yazdı. Ben çok mutlu oldum. Yazdığı yazı da çok güzeldi. Günlük iş yoğunluğu ve koşturmacamızın içerisinde böyle bir mesaj almak bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

AKCİĞER BAĞIŞININ ÖNEMİ

Organ bağışının önemine değinen Özçelik, akciğer nakli bekleyen insanların yaşam süresinin artması için bağışın gerekliliğinin de altını çizerek "Tüm organlar için organ nakli çok hayati bir şey ve insanların hayatını kurtaran bir şey. Ülkemizde akciğer naklide yapılıyor. Büyük merkezlerde nakil yapan çok başarılı hocalarımız var. Özveriyle çalışan hocalarımız var, çok güzel ekipler var. Onların bu başarılı ameliyatları yapabilmesi için birilerinin akciğerlerini bağışlaması lazım. Vefat eden insanlardan çalışır durumda olan organlar bağış bekleyen insanlara aktarılıyor. Hayatta olan insanların kalan yaşamının daha iyi olması sağlanıyor. Akciğer de bu konuda önemli bir organ" dedi.

noktasında akciğerlerinde bağışlandığının az insan tarafından bildiğini ancak Türkiye’de başarılı akciğer nakillerinin olduğuna dikkat çeken Özçelik "Organ nakli deyince insanların aklına böbrek ayda karaciğer nakli geliyor. ‘Akciğer nakil mi olurmuş?’ diyor konuştuğumuz insanlar. Evet, akciğer nakli bekleyen de hastalar var. Bunlardan bir tanesi de benim güzel, genç hastam. Onun daha uzun süre bizimle olabilmesi için, bekleme süresinin kısalması için organ bağışı talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

'NE KADAR KIYMETLİ OLDUKLARINI HİSSETTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Hayatta şikayetlerin, olumsuzlukların dile getirildiği kadar güzel şeylerin de dile getirilmesi gerektiğini düşünen Nuran Şimşek ise CİMER’e teşekkür yazısı yazarak hayatına dokunan doktorlara emeklerinin farkında olduğunu göstermek istediğini kaydederek "Bizi üzücü, zorlayıcı olumsuz pek çok olay yaşayabiliyoruz. Fakat hayat olumsuzluklardan ibaret değil. İyiliği, güzelliği görmek istediğimizde bütün olumlu şeyleri görebiliriz. Şikayetlerin, sorunların ve taleplerin yazıldığı platform olan CİMER’e bir teşekkür mesajı yazmak istedim. Hayatıma dokunan bütün doktorlarıma tek tek teşekkür etmek istedim. Çünkü şikayetlerin dile getirildiği kadar memnuniyetlerin de dile getirilmesi gerektiğini düşmüyorum. Benim ettiğim o teşekkür, o gün o doktorlara motivasyon verebilir. Yaptıkları işin görülebilir ve kendilerinin de ne kadar kıymetli olduğu onlara hissettirebilir. Teşekkür etmemiz, memnuniyetimizi dile getirmemiz gerekiyor. Bizim için çabalayan o doktorların görülebilir ve işlerinin ne kadar kıymetli olduğunu onlara hissettirmemiz gerekiyor" dedi.

