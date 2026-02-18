Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

CİMER’deki 90 bin kişi iddiasına DMM'den açıklama geldi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan "CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, rakamın sistemin çalışma modelindeki yanlış yorumdan kaynaklandığı vurgulandı.

CİMER'deki 90 bin kişi iddiasına DMM'den açıklama geldi!
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

CİMER'deki 90 bin kişi iddiasına DMM'den açıklama geldi!

HABERİN ÖZETİ

CİMER'deki 90 bin kişi iddiasına DMM'den açıklama geldi!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
CİMER'de 90 bin personelin görev yaptığı iddiası doğru değildir.
CİMER, başvuruları ilgili kurumlara yönlendiren bir mekanizmadır.
Her kamu kurumunda CİMER sürecine destek veren sorumlu bir personel bulunur.
İddiaların, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklandığı belirtildi.
Kamuoyunun kasıtlı yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/2023856175553429631

Bursu geç yattığı için AHBAP'ı Cimer'e şikayet etti! Haluk Levent böyle seslendi
'CİMER başvuruları çalışanlar üzerinde baskı oluşturuyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi
