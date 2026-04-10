Cebinde 1.3 Milyon TL’si olan bayiye koşsun! Marka marka en ucuz sıfır araç listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Otomobil dünyasında nisan ayında kampanya kartları yeniden dağıtıldı.
10 Nisan 2026 itibarıyla güncellenen listelerle birlikte, piyasanın "ulaşılabilir" kaleleri olan 2 milyon TL altındaki modeller yeniden şekillendi.
Peki, cebindeki bütçeyi en verimli şekilde kullanmak isteyenler için Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi oldu ve hangi marka hangi modeliyle bu kritik sınırın altında kaldı?
İşte bayilerdeki son durum ve marka marka, model model nisan ayının en uygun fiyatlı sıfır araç rehberi...
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL BELLİ OLDU
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; listede en uygun fiyatlı otomobil olarak 1.295.000 TL ile Dacia Sandero yer aldı. Listenin en yüksek fiyatlıları ise 1.999.000 TL bandındaki Suzuki modelleri ve Peugeot E-208 oldu.
CITROËN
e-C3: 1.468.000 TL
e-C3 Aircross: 1.717.000 TL
C4 Hybrid 145: 1.962.000 TL
C4 X: 1.962.000 TL
DACIA
Sandero: 1.295.000 TL
Jogger: 1.595.000 TL
Sandero Stepway: 1.681.000 TL
FORD
Puma: 1.842.100 TL
Puma Gen-E: 1.937.900 TL
HYUNDAI
i20: 1.425.000 TL
INSTER: 1.510.000 TL
Bayon: 1.695.000 TL
i30: 1.940.000 TL
RENAULT
Clio: 1.695.000 TL
Megane Sedan: 1.766.000 TL
Duster: 1.776.000 TL
Yeni Clio: 1.795.000 TL
R5 E-tech: 1.886.000 TL
OPEL
Corsa: 1.325.000 TL
Frontera Elektrik: 1.894.000 TL
Mokka: 1.988.000 TL
SKODA
SEAT
TOYOTA
SUZUKI
FIAT
Egea Sedan: 1.429.900 TL
Grande Panda Elektrik: 1.514.900 TL
Grande Panda Hibrit: 1.669.900 TL
Egea Cross: 1.714.900 TL
600: 1.969.900 TL
DİĞER MARKALAR
Kia Picanto: 1.315.000 TL
Kia Xceed: 1.840.000 TL
KGM Tivoli: 1.790.432 TL
Nissan Juke: 1.969.800 TL
Peugeot E-208: 1.999.500 TL