Cebinde 1.3 Milyon TL’si olan bayiye koşsun! Marka marka en ucuz sıfır araç listesi

Cebinde 1.3 Milyon TL'si olan bayiye koşsun! Marka marka en ucuz sıfır araç listesi

Otomobil dünyasında nisan ayında kampanya kartları yeniden dağıtıldı.

 10 Nisan 2026 itibarıyla güncellenen listelerle birlikte, piyasanın "ulaşılabilir" kaleleri olan 2 milyon TL altındaki modeller yeniden şekillendi. 

Peki, cebindeki bütçeyi en verimli şekilde kullanmak isteyenler için Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi oldu ve hangi marka hangi modeliyle bu kritik sınırın altında kaldı? 

İşte bayilerdeki son durum ve marka marka, model model nisan ayının en uygun fiyatlı sıfır araç rehberi...

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL BELLİ OLDU 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; listede en uygun fiyatlı otomobil olarak 1.295.000 TL ile Dacia Sandero yer aldı. Listenin en yüksek fiyatlıları ise 1.999.000 TL bandındaki Suzuki modelleri ve Peugeot E-208 oldu.

 

🚗 2 Milyon TL Altındaki Otomobiller: Marka Marka Güncel Fiyatlar

CITROËN

e-C3: 1.468.000 TL

e-C3 Aircross: 1.717.000 TL

C4 Hybrid 145: 1.962.000 TL

C4 X: 1.962.000 TL

DACIA

Sandero: 1.295.000 TL

Jogger: 1.595.000 TL

Sandero Stepway: 1.681.000 TL

FORD

Puma: 1.842.100 TL

Puma Gen-E: 1.937.900 TL

 

HYUNDAI

i20: 1.425.000 TL

INSTER: 1.510.000 TL

Bayon: 1.695.000 TL

i30: 1.940.000 TL

 

RENAULT

Clio: 1.695.000 TL

Megane Sedan: 1.766.000 TL

Duster: 1.776.000 TL

Yeni Clio: 1.795.000 TL

R5 E-tech: 1.886.000 TL

 

OPEL

Corsa: 1.325.000 TL

Frontera Elektrik: 1.894.000 TL

Mokka: 1.988.000 TL

 

SKODA

  • Fabia: 1.722.500 TL
  • Scala: 1.791.400 TL
  • Kamiq: 1.797.600 TL

 

SEAT

  • Ibiza: 1.785.000 TL
  • Arona: 1.876.000 TL

TOYOTA

  • Corolla: 1.894.000 TL
  • Yaris: 1.995.000 TL

SUZUKI

  • S-Cross Hibrit: 1.999.000 TL
  • Vitara Hibrit: 1.999.000 TL

 

FIAT

Egea Sedan: 1.429.900 TL

Grande Panda Elektrik: 1.514.900 TL

Grande Panda Hibrit: 1.669.900 TL

Egea Cross: 1.714.900 TL

600: 1.969.900 TL

 

DİĞER MARKALAR

Kia Picanto: 1.315.000 TL

Kia Xceed: 1.840.000 TL

KGM Tivoli: 1.790.432 TL

Nissan Juke: 1.969.800 TL

Peugeot E-208: 1.999.500 TL

