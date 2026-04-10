Bakan Şimşek açıkladı: Altın ekonomiye destek vermeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ve yerel piyasaların yakından takip ettiği Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026’da yatırımcılara ve ekonomi çevrelerine önemli mesajlar verdi. Sunumunda Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümün ve makroekonomik istikrarın altını çizen Şimşek, özellikle cari işlemler dengesinde (C/A) sağlanan kalıcı iyileşmeyi detaylı bir grafikle katılımcılara aktardı.
Bakan Şimşek'in sunumunda dev ekrana yansıttığı "Cari İşlemler Açığındaki Yapısal İyileşme" başlıklı grafik, Orta Vadeli Program (2026-2028) beklentileriyle uyumlu tabloyu gözler önüne serdi. Grafikte milli gelire oranla cari açık rakamları yıllara göre incelendiğinde, net altın ithalatı ile altın hariç cari açığın seyri net bir şekilde ayrıştırıldı.
Verilere göre; 2023 yılında GSYH'nin yüzde 3.6'sına ulaşan toplam cari açığın en büyük tetikleyicisi yüzde 2.3'lük oranla net altın ithalatı olmuştu. Alınan önlemler ve ekonomik rasyonelleşme adımları sayesinde 2024 yılında altın hariç cari dengede yüzde 0.3'lük bir fazla verilmesiyle, toplam açık yüzde 0.8'e kadar hızla geriledi. 2025 yılında ise altın ithalatı yüzde 1.3 seviyelerinde dengelenirken, toplam cari açık yüzde 1.9 olarak kaydedildi.