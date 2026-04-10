Bakan Şimşek açıkladı: Altın ekonomiye destek vermeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasaları ve küresel büyüme üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye’nin bu süreci güçlü mali yapı, düşük borçluluk ve yönetilebilir dış finansman ihtiyacı sayesinde sınırlı hasarla atlatabileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı , küresel ve yerel piyasaların yakından takip ettiği Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026’da yatırımcılara ve ekonomi çevrelerine önemli mesajlar verdi. Sunumunda Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümün ve makroekonomik istikrarın altını çizen Şimşek, özellikle cari işlemler dengesinde (C/A) sağlanan kalıcı iyileşmeyi detaylı bir grafikle katılımcılara aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026'da Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüme ve makroekonomik istikrara vurgu yaparak, özellikle cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi detaylandırdı.
2023'te GSYH'nin %3.6'sına ulaşan toplam cari açığın en büyük tetikleyicisinin %2.3'lük net altın ithalatı olduğu belirtildi.
Alınan önlemlerle 2024'te altın hariç cari dengede %0.3 fazla verilerek toplam açığın %0.8'e gerilediği ifade edildi.
2025'te altın ithalatının %1.3 seviyelerinde dengelenmesiyle toplam cari açığın %1.9 olması beklendiği aktarıldı.
CARİ İŞLEM AÇIĞINDA YAPISAL İYİLEŞME

Bakan Şimşek'in sunumunda dev ekrana yansıttığı "Cari İşlemler Açığındaki Yapısal İyileşme" başlıklı grafik, Orta Vadeli Program (2026-2028) beklentileriyle uyumlu tabloyu gözler önüne serdi. Grafikte milli gelire oranla rakamları yıllara göre incelendiğinde, net altın ithalatı ile altın hariç cari açığın seyri net bir şekilde ayrıştırıldı.

Verilere göre; 2023 yılında GSYH'nin yüzde 3.6'sına ulaşan toplam cari açığın en büyük tetikleyicisi yüzde 2.3'lük oranla net altın ithalatı olmuştu. Alınan önlemler ve ekonomik rasyonelleşme adımları sayesinde 2024 yılında altın hariç cari dengede yüzde 0.3'lük bir fazla verilmesiyle, toplam açık yüzde 0.8'e kadar hızla geriledi. 2025 yılında ise altın ithalatı yüzde 1.3 seviyelerinde dengelenirken, toplam cari açık yüzde 1.9 olarak kaydedildi.

