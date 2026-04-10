Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 31 Aralık 2025’te sona eren 94. hesap dönemine ait bilançosu Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklanan verilere göre, 2025 yıl sonu itibarıyla bankanın toplam aktifleri 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde TCMB’nin altın varlıkları 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira seviyesine ulaştı.

HABERİN ÖZETİ TCMB'nin altın rezervlerinde rekor seviye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık 2025'te sona eren 94. hesap dönemini 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zararla tamamladı. TCMB'nin 2025 yıl sonu itibarıyla toplam aktifleri 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde TCMB'nin altın varlıkları 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 liraya ulaştı. TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılında 18,7 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılı 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı.

İHTİYAT AKÇESİ TUTARI İSE 334 MİLYON 168 BİN 579 LİRA

Banka kayıtlarına göre ihtiyat akçesi tutarı ise 334 milyon 168 bin 579 lira oldu. Bu veriler doğrultusunda TCMB, 2025 yılını 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zararla tamamladı.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDA ZARAR

Öte yandan küresel ölçekte merkez bankalarının bilanço performanslarında da benzer bir tablo görüldü. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılında 18,7 milyar dolar faaliyet zararı açıklayarak üst üste üçüncü kez zarar bildirdi. Fed’in zararı 2023’te 114,3 milyar dolar, 2024’te ise 77,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Merkez Bankası Yıl Faaliyet Zararı (Milyar Dolar) ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 18,7 ABD Merkez Bankası (Fed) 2023 114,3 ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 77,6

AVRUPA MERKEZ BANKASI ZARAR AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı. ECB’nin zararı 2024’te 7,944 milyar avro, 2023’te ise 1,27 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.