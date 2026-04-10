TCMB'nin altın rezervlerinde rekor seviye

Merkez Bankası'nın 2025 yılı bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam aktif büyüklüğü 12,4 trilyon lirayı aşarken, altın varlıklarındaki dev artış dikkat çekti. İşte kalem kalem detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının () 31 Aralık 2025’te sona eren 94. hesap dönemine ait bilançosu Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklanan verilere göre, 2025 yıl sonu itibarıyla bankanın toplam aktifleri 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde TCMB’nin altın varlıkları 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira seviyesine ulaştı.

İHTİYAT AKÇESİ TUTARI İSE 334 MİLYON 168 BİN 579 LİRA

Banka kayıtlarına göre ihtiyat akçesi tutarı ise 334 milyon 168 bin 579 lira oldu. Bu veriler doğrultusunda TCMB, 2025 yılını 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zararla tamamladı.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDA ZARAR

Öte yandan küresel ölçekte merkez bankalarının bilanço performanslarında da benzer bir tablo görüldü. ABD (Fed), 2025 yılında 18,7 milyar dolar faaliyet zararı açıklayarak üst üste üçüncü kez zarar bildirdi. Fed’in zararı 2023’te 114,3 milyar dolar, 2024’te ise 77,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Merkez BankasıYılFaaliyet Zararı (Milyar Dolar)
ABD Merkez Bankası (Fed)202518,7
ABD Merkez Bankası (Fed)2023114,3
ABD Merkez Bankası (Fed)202477,6

AVRUPA MERKEZ BANKASI ZARAR AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı. ECB’nin zararı 2024’te 7,944 milyar avro, 2023’te ise 1,27 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.

