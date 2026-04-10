Cumartesi benzin ve motorine zam geliyor! İndirim sevinci kısa sürdü

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. 10 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,86 TL, benzine ise 1,07 TL indirim gelmişti. Ancak sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 11 Nisan 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,12 TL, benzin grubunda 1,78 TL zam bekleniyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı Tahran yönetiminin misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı petrol gemilerinin geçişine kapaması, küresel çapta enerji krizine yol açtı.
Ateşkes sonrası petrol fiyatları düşünce akaryakıt fiyatlarında da indirim görülmüştü.
Ancak 11 Nisan 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,12 TL, benzin grubunda 1,78 TL zam bekleniyor.
Eşel Mobil Sistemi gereği pompaya yansıması beklenen artışlar ise farklı olacak.
Eşel Mobil devreye girince motorin grubunda 4,12 TL, benzin grubunda 44 Kuruş şeklinde fiyat artışı gerçekleşecek.