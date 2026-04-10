Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 arttı, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı: İhracat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı dış ticaret endeksleri verilerine göre ihracat birim değer endeksinin arttığını, ancak ihracat miktar endeksinin azaldığını açıkladı. Şubat ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 arttı. İhracat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azaldı. İthalat birim değer endeksi Şubat ayında %5,0 artarken, ithalat miktar endeksi %1,3 azaldı. İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ihracat birim değer endeksi %13,3 artarken, miktar endeksi %7,0 azaldı. Yakıtlar kategorisinde ihracat birim değer endeksi %6,8 azalırken, miktar endeksi %35,6 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,0 azaldı.

Kategori Değişim Oranı (Yüzde) Genel İhracat Miktar Endeksi -10,1 Gıda, İçecek ve Tütün -13,9 Ham Maddeler (Yakıt Hariç) -8,7 Yakıtlar -35,6 İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç) -7,0

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5,0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 arttı, yakıtlarda yüzde 14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

Endeks Değişim Oranı (%) Genel İthalat Birim Değer Endeksi +5.0 Gıda, İçecek ve Tütün +4.7 Yakıtlar -14.5 Ham Maddeler (Yakıt Hariç) -7.0 İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç) +7.2

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.