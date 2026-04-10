Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İhracat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerine göre ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 11:44

Türkiye İstatistik Kurumu (), Şubat ayı Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 arttı, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı dış ticaret endeksleri verilerine göre ihracat birim değer endeksinin arttığını, ancak ihracat miktar endeksinin azaldığını açıkladı.
Şubat ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 arttı.
İhracat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azaldı.
İthalat birim değer endeksi Şubat ayında %5,0 artarken, ithalat miktar endeksi %1,3 azaldı.
İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ihracat birim değer endeksi %13,3 artarken, miktar endeksi %7,0 azaldı.
Yakıtlar kategorisinde ihracat birim değer endeksi %6,8 azalırken, miktar endeksi %35,6 azaldı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,0 azaldı.

KategoriDeğişim Oranı (Yüzde)
Genel İhracat Miktar Endeksi-10,1
Gıda, İçecek ve Tütün-13,9
Ham Maddeler (Yakıt Hariç)-8,7
Yakıtlar-35,6
İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç)-7,0

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5,0 ARTTI

birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 arttı, yakıtlarda yüzde 14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

EndeksDeğişim Oranı (%)
Genel İthalat Birim Değer Endeksi+5.0
Gıda, İçecek ve Tütün+4.7
Yakıtlar-14.5
Ham Maddeler (Yakıt Hariç)-7.0
İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç)+7.2

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

KategoriDeğişim Oranı (%)
Genel İthalat Miktar Endeksi-1,3
Gıda, İçecek ve Tütün-2,7
Ham Maddeler (Yakıt Hariç)-6,6
Yakıtlar-5,6
İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç)+6,1

ETİKETLER
#Ekonomi
#tüik
#ihracat
#ithalat
#dış ticaret
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.