TÜİK açıkladı: İhracat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 arttı, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.
İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,0 azaldı.
|Kategori
|Değişim Oranı (Yüzde)
|Genel İhracat Miktar Endeksi
|-10,1
|Gıda, İçecek ve Tütün
|-13,9
|Ham Maddeler (Yakıt Hariç)
|-8,7
|Yakıtlar
|-35,6
|İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç)
|-7,0
İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 arttı, yakıtlarda yüzde 14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.
|Endeks
|Değişim Oranı (%)
|Genel İthalat Birim Değer Endeksi
|+5.0
|Gıda, İçecek ve Tütün
|+4.7
|Yakıtlar
|-14.5
|Ham Maddeler (Yakıt Hariç)
|-7.0
|İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç)
|+7.2
İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.
|Kategori
|Değişim Oranı (%)
|Genel İthalat Miktar Endeksi
|-1,3
|Gıda, İçecek ve Tütün
|-2,7
|Ham Maddeler (Yakıt Hariç)
|-6,6
|Yakıtlar
|-5,6
|İmalat Sanayi (Gıda, İçecek, Tütün Hariç)
|+6,1