Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız" dedi.

HABERİN ÖZETİ Karadeniz'e hızlı tren müjdesi: Samsun - Trabzon yolu 2 saate iniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki yatırımları ve projeleri açıklayarak, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren hattının hayata geçirileceğini belirtti. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projesi ile Samsun'dan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kentleri birbirine bağlanacak. Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren hattı projesinin yapım çalışmalarına Kırıkkale-Çorum arasında başlandığı ve bu sene devamının ihale edileceği belirtildi. Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı - Havalimanı arasındaki 16,2 km uzunluğundaki 1. etabının yapım ihalesinin önümüzdeki günlerde çıkacağı ve inşa çalışmalarına başlanacağı ifade edildi. Yeni Trabzon Havalimanı'nın 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarlandığı ve denizde yeni havalimanının inşa edileceği aktarıldı.

Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış programı 1. TBMM Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışın ardından 1. TBMM Binası'ndan mehteran eşliğinde Millet Bahçesi'ndeki fuaye alanına yüründü. Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Trabzon'u yarınlara daha güçlü taşımak için eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'umuzun ulaşım altyapısını dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Bölünmüş yollar, BSK'lı yollar yaptık. Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

TRABZON - SAMSUN ARASI 2 SAATE DÜŞÜYOR

Hem Trabzon'u modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene devamını da ihale edeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattımızın Akyazı - Havalimanı arasındaki 16,2 km uzunluğundaki 1.etabınının yapım ihalesine de önümüzdeki günlerde çıkacak ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

KUZEYE YENİ HAVALİMANI YAPILACAK

Yeni Trabzon Havalimanı'nı da 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Kimsenin, hiçbir hemşerimizin şüphesi olmasın ki biz durmadan çalışıyoruz; projelerimizle Trabzon'u Karadeniz'in lojistik, üretim ve turizm üssü haline getiriyoruz. ‘Doğduğun yer değil, doyduğun yer' derler ya Biz doyduğumuz yerde de doğduğumuz yeri hiç unutmadık. Nerede olursak olalım, bir memleket özlemi taşıdık. Trabzon'umuzu daha güçlü ve refah dolu bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Trabzon kalkınırsa Karadeniz yükselir, Karadeniz yükselirse Türkiye güçlenir dedik."