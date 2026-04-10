Meteoroloji 44 kent için alarm verdi! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Nisan güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda 44 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde kuvvetleneceği bildirilirken, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Özetle

44 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

İşte Meteoroloji'nin sarı kod verdiği iller:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

10 NİSAN CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (°C) Hava Durumu MARMARA ÇANAKKALE - / 13 Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE - / 13 Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL - / 11 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAKARYA - / 13 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR - / 10 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DENİZLİ - / 16 Parçalı ve çok bulutlu İZMİR - / 18 Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA - / 16 Parçalı ve çok bulutlu Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. AKDENİZ ANTALYA - / 21 Parçalı ve çok bulutlu BURDUR - / 15 Parçalı ve çok bulutlu HATAY - / 19 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA - / 21 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU ANKARA - / 8 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ESKİŞEHİR - / 8 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KAYSERİ - / 10 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KONYA - / 13 Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BATI KARADENİZ BOLU - / 6 Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE - / 11 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU - / 7 Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK - / 10 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - / 11 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı RİZE - / 10 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN - / 10 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON - / 11 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. DOĞU ANADOLU ERZURUM - / 4 Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. KARS - / 5 Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA - / 11 Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu VAN - / 10 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölge genelinde (Malatya ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - / 14 Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP - / 17 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT - / 16 Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA - / 17 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

