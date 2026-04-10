Kartını basarken otobüsten düştü, ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kamerada

Adana’da bir kişi, toplu taşıma aracının açık kapısından düşerek ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı’nda meydana geldi.

Adana'da bir kişi, toplu taşıma aracının açık kapısından düşerek ağır yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı’nda meydana geldi.
60 yaşındaki Halil İbrahim Topuz, toplu taşıma aracına bindiği sırada sürücünün manevra yapması sonucu dengesini kaybederek araçtan yola düştü.
Yere düşerken başını çarpan Topuz ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Osmaniye’den Adana’daki kızını ziyaret etmek için gelen 60 yaşındaki Halil İbrahim Topuz, toplu taşıma aracına bindi. Ulaşım kartı kullandığı sırada sürücünün manevra yapması sonucu kapının açık olması nedeniyle dengesini kaybeden Topuz, araçtan yola düştü. Topuz düşerken kapının da kapandığı görüldü. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, yere düşerken başını çarpan Topuz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazayı gören iş yeri sahibi Mehmet Yılmaz, bir anda dışarıdan gelen sesi duyduklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda yaşlı bir adamın yerde yattığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimizde dolmuştan düştüğünü fark ettik" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

