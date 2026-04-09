Tarladan çıkışı 4 lira markette 119 lira! Ticaret Bakanlığı il il marketlerdeki fahiş fiyatları açıkladı!

Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında yaptıkları marketlerin meyve ve sebze fiyatlarındaki alış ve müşteriye sunulan satış fiyatlarını karşılaştırdı. Çok sayıda üründe fahiş farklar gözlendi. Özellikle göbek maruldaki 30 katına varan fiyat artışı dikkat çekti. İşte il il marketlerin uyguladığı fiyat farkları...
BURSA
Ticaret Bakanlığı, Bursa’deki marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarını açıkladı.
Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Bursa İl Müdürlüğümüzce 2-8 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.
Yapılan incelemelerde; Bursa ili Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette satışa sunulan kuru sarımsak ürününün, ilgili firma tarafından 60 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 220 TL’den sunulduğu tespit edilmiş olup, ürün bazında haksız fiyat artışı şüphesi oluşması nedeniyle firmadan savunma talep edilmiştir.
Ayrıca denetimler kapsamında 5 gün boyunca toplam 21 marketin meyve ve sebze reyonlarında 46 farklı üründe haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirilmiş; künye bilgisi bulunmayan işletmeler uyarılarak takibe alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda işletmelere ilişkin gerekli idari süreçler başlatılmış olup, dosyalar Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilecektir" denildi.
BALIKESİR
Balıkesir ili için yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
"Balıkesir ili Karesi ilçesinde 08 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.
Yapılan incelemelerde;
- Denetim yapılan bir zincir markette satışa sunulan kırmızı lahana ürününün, ilgili firma tarafından 26,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 69,95 TL’den sunulduğu tespit edilmiş olup, ürün bazında haksız fiyat artışı şüphesi oluşması nedeniyle firmadan savunma talep edilmiştir.
- Aynı işletmede satışa sunulan yaban mersini ürününün, ilgili firma tarafından 800,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 1.359,60 TL’den sunulduğu tespit edilmiş olup, ürün bazında haksız fiyat artışı şüphesi oluşması nedeniyle firmadan savunma talep edilmiştir.
- Ayrıca denetimler kapsamında toplam 5 marketin meyve ve sebze reyonlarında 10 farklı üründe haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirilmiş olup, ilgili firmalardan savunma talep edilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, savunmaları talep edilen işletmelere ilişkin nihai değerlendirmeler tamamlandıktan sonra dosyalar Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilecektir."
AKSARAY
Aksaray'da göbek marulun tarladan 4 liradan satın alınırken markette satış fiyatının 119,50 liraya çıktığı dikkat çekti.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Aksaray’da faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; göbek marul ürününe ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.
Yapılan incelemelerde;
- Göbek Marul ürününün, Mersin ili Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Beldesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 4 - TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün Aksaray’daki zincir markete 50,00 TL’den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu,tespit edilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firma tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir.
OSMANİYE
Osmaniye'de beş ayrı market zinciri incelenerek sivri biber, elma, limon, kokteyl domates, çarliston biber, domates ve patlıcan ürünlerindeki farklar tespit edildi.
Bakanlık açıklamasında şu şekilde farkları duyurdu:
"Yapılan incelemelerde;
-Sivri biber ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren bir komisyoncu tarafından zincir markete 100,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 200,00 TL’den sunulduğu,
- Elma ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren bir komisyoncu tarafından zincir markete 35,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise tüketiciye 99,50 TL’den sunulduğu,
- Limon ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 33,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 99,90 TL’den sunulduğu
- Kokteyl domates ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 82,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu,
-Diğer bir zincir markette satışa sunulan kokteyl domates ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 85,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu,
- Çarliston biber ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 90,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 189,00 TL’den sunulduğu,
- Domates ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 64,50 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu,
- Patlıcan ürününün, Osmaniye’de faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 35,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu, tespit edilmiştir."
SAMSUN
Yapılan incelemelerde;
- Domates kokteyl ürününün, Antalya ili Kumluca ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 110,00 TL’ye satın alındığı, söz konusu ürünün Samsun ilinde faaliyet gösteren işletmede 239,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Pırasa ürününün, İzmir ili Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 22,00 TL’ye satın alındığı, söz konusu ürünün Samsun ilinde faaliyet gösteren işletmede 59,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Fasulye ürününün, Antalya ili Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50,00 TL’ye satın alındığı, tüccar tarafından 130,00 TL’ye zincir markete satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün Samsun ilinde 289,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Bakla sakız ürününün, Mersin ili Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 60,00 TL’ye satın alındığı, söz konusu ürünün Samsun ilinde faaliyet gösteren işletmede 129,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Greyfurt ürününün, Adana ili Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 17,00 TL’ye satın alındığı, tüccar tarafından 32,00 TL’ye zincir markete satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün Samsun ilinde 59,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Mandalina (Murcot) ürününün, Mersin ili Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 10,00 TL’ye satın alındığı, tüccarlar arasında sırasıyla 20,00 TL ve 25,00 TL’den satış işlemi gördükten sonra zincir market tarafından Samsun ilinde 49,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Portakal ürününün, Antalya ili Finike ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 25,00 TL’ye satın alındığı, tüccar tarafından 33,00 TL’ye zincir markete satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün Samsun ilinde 64,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Elma (Golden) ürününün, Isparta ili Gelendost ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 30,00 TL’ye satın alındığı, tüccar tarafından 55,00 TL’ye zincir markete satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün Samsun ilinde 109,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Elma (Granny Smith) ürününün, Balıkesir ili Gönen ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 44,00 TL’ye satın alındığı, söz konusu ürünün Samsun ilinde faaliyet gösteren işletmede 139,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Patates (organik) ürününün, Bolu ilinde faaliyet gösteren üreticiden 29,50 TL’ye satın alındığı, tüccar tarafından 32,00 TL’ye zincir markete satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün Samsun ilinde 69,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Turp (kırmızı) ürününün, Bolu ilinde faaliyet gösteren üreticiden 10,00 TL’ye satın alındığı, tüccarlar arasında 15,00 TL ve 23,00 TL’den satış işlemi gördükten sonra zincir market tarafından Samsun ilinde 59,95 TL’ye satışa sunulduğu,
- Biber (çarliston) ürününün, Antalya ili Kumluca ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 30,00 TL’ye satın alındığı, farklı tüccarlar aracılığıyla 80,00 TL’ye zincir markete satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün Samsun ilinde 154,90 TL’ye satışa sunulduğu, tespit edilmiştir."
GAZİANTEP
Gaziantep için yapılan denetimlerdeki farklar şu şekilde belirtildi:
Yapılan incelemelerde;
- Çarliston biber ürününün, Antalya ili Kumluca Merkez Köyü’nde faaliyet gösteren üreticiden 75,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün Gaziantep’te faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 90,00 TL’den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 189,00 TL’den sunulduğu,
- Geleneksel sivri biber ürününün, Antalya ili Kumluca Merkez Köyü’nde faaliyet gösteren üreticiden 160,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün Antalya’da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından başka bir komisyoncuya 165,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise bu komisyoncudan 180,00 TL’den satın alındığı ve tüketiciye 299,95 TL’den sunulduğu,
- Armut (Deveci) ürününün, Bursa ili Gürsu Merkez Köyü’nde faaliyet gösteren üreticiden 40,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün Bursa’da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 75,00 TL’den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise tüketiciye 129,95 TL’den sunulduğu,
- Elma (Granny Smith) ürününün, Karaman Merkez Köyü’nde faaliyet gösteren komisyoncudan 48,05 TL’den satın alındığı, ilgili zincir market tarafından ise tüketiciye 109,95 TL’den sunulduğu, tespit edilmiştir.