Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu. İşte üreticilere yapılacak desteklerden detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı , tarımsal destek ödemeleriyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılacağını duyurdu.
19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira tutarındaki planlı üretim desteği hesaplara aktarılacak.
Kırsal kalkınma yatırımları desteği 49 milyon 686 bin 547 lira olarak açıklandı.
Hayvan gen kaynakları desteği ise 4 milyon 208 bin 50 lira.
T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4; Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere ait ödemeler 10 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara yatacak.
Çiftçilere yapılacak destek ödemeleri şöyle:

Planlı üretim desteği: 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira
Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 49 milyon 686 bin 547 lira
Hayvan gen kaynakları desteği: 4 milyon 208 bin 50 lira

TC KİMLİK NUMARASI NEDEN ÖNEMLİ?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4; Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere ait planlı üretim desteği ile diğer destek ödemelerin 10 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

https://x.com/ibrahimyumakli/status/2042499990803603608?s=20

