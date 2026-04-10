Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

Çiftçilere yapılacak destek ödemeleri şöyle:

Planlı üretim desteği: 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 49 milyon 686 bin 547 lira

Hayvan gen kaynakları desteği: 4 milyon 208 bin 50 lira

TC KİMLİK NUMARASI NEDEN ÖNEMLİ?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4; Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere ait planlı üretim desteği ile diğer destek ödemelerin 10 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

