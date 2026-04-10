Yemekteyiz bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Nisan 2026 Cuma 200 bin TL'yi kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma yaşanan final heyecanı bugün itibarıyla sona eriyor. 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibini bulacağı Yemekteyiz'de son puanlama oldukça kritik bir rol oynuyor. Peki TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün kim kazandı, 200 bin TL'lik büyük ödül kime gitti? İşte Yemekteyiz 10 Nisan Cuma günü gerçekleşen final heyecanına dair merak edilen detaylar...
TV8'in ilgi gören yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün 200 bin TL büyük ödül sahibini bulacak. Tüm hafta büyük bir titizlikle değerlendirilen menüler, lezzetler ve sunumlar, bugün yarışmacılardan birini büyük ödülle taçlandıracak. Arama motorlarında tüm gün 'Yemekteyiz kim kazandı?', 'Yemekteyiz 200 bin TL kimin oldu?' soruları araştırıldı. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Nisan Cuma finalinde yaşanan gelişmeler...
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de son gün mutfağa giren isim Fırat Bey oldu. Mutfak bilgisi ve tecrübesiyle, daha ilk günden rakiplerine göz dağı veren Fırat Bey'in alacağı puanlar haftanın da kaderini belirleyecek. Tüm dengelerin değişebileceği Yemekteyiz'de kazanan kim olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim açıklandı mı?
Yemekteyiz'de henüz puanlar tam olarak netleşmedi. Gün sonunda Zuhal Topal, haftanın kazanan yarışmasını açıkladığı zaman haberimiz güncellenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 10 NİSAN 2026 CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?
TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödül 200 bin TL'yi alan yarışmacı henüz netleşmedi. Haftanın kazanan ismi açıklandığı zaman haberimize eklenecektir.
YEMEKTEYİZ 3-10 NİSAN HAFTASINDA HANGİ İSİMLER YARIŞTI?
Yemekteyiz 1. gün yarışan yarışmacısı – Elif Cındık
Yemekteyiz 2. Gün yarışan yarışmacısı – Sema Develioğlu
Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – Ahmet Bölüç
Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Elif Coşkun
Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Fırat Korkmaz
YEMEKTEYİZ 3 NİSAN 2026 CUMA KİM KAZANDI?
TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma büyük final heyecanı yaşanıyor. Geçen haftanın kazanan ismi ise Artvinli Yusuf Bey olmuştu. Yusuf Güven 3 Nisan 2026 Cuma günü topla 34 puanla 200 bin TL'nin sahibi olarak, haftayı birinci kapattı.
YEMEKTEYİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yıllardır TV8 ekranlarında yoğun bir şekilde izlenmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı saat 16:00'da başlayıp, 19:00'da sona eriyor. Büyük ödülün yeni sezonda 200 bin TL'ye çıkarıldığı yarışma programı 5 farklı yarışmacıyı kendi evinde konuk etmeye devam ediyor.
YEMEKTEYİZ TV8 EKRANLARINA DAMGA VURMAYA DEVAM EDİYOR!
İngiltere'de yayınlanan Come Dine With Me programından uyarlanma olan Yemekteyiz, ekranlarda ilk defa 2008 yılında, Show TV'de yayınlanmıştır. Daha sonra FOX ve Kanal D ekranlarında da yayınlanan Yemekteyiz programı son olarak yayın hayatına TV8'de Zuhal Topal'ın sunumuyla devam etmektedir. Yarışmacılarla olan diyaloglarla dikkat çeken ve herkesin merak ettiği dış ses olarak bilinen Gürbüz'ü ise Aydoğan Temel seslendirmektedir.