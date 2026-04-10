Süper Lig’de haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak mücadelede iki ekip de sahadan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Antalyaspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı Süper Lig'de haftanın açılış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş Antalyaspor canlı izle! Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş Antalyaspor canlı izle kaçak, canlı maç linki gibi siteler yasal değildir.! Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sarı kart cezalısı ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş Antalyaspor kaçak izle, kaçak maç izle siteleri cihazınıza zarar verebilir ve suçtur.! Beşiktaş, ligde 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş Antalyaspor canlı izle Twitter, X!! Antalyaspor ise 28 puanla 13. sırada bulunuyor ve deplasmanda galibiyet arıyor. Beşiktaş Antalyaspor canlı maç izle!! Karşılaşma beIN Sports ve TOD TV platformlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Tüpraş Stadı’nda futbolseverlerin önünde gerçekleşecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve haftanın açılış maçı olması nedeniyle dikkat çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmak isterken, konuk ekip ise deplasmandaki kötü serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek. Yayıncı kuruluşlar aracılığıyla izleyicilere ulaştırılacak mücadele, aynı zamanda farklı ülkelerdeki spor kanallarından da ekranlara gelecek. Futbolseverler, maç saatine kısa süre kala yayın seçeneklerine yönelerek karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Maç kadroları şöyle:

Beşiktaş maç kadrosu 11: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota, Oh.

Antalyaspor maç kadrosu 11: Cuesta, Veysel, Giannetti, Dzhikiia, Erdoğan, Ceesay, Saric, Safuri, Paal, Ballet, Van de Streek.

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Samsunspor maçında görev alamayacak. Antalyaspor’da ise sarı kart cezalısı Soner Dikmen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadele, Türkiye’de yayıncı kuruluşlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de internet bağlantısı aracılığıyla takip edilebilecek.

Uluslararası yayınlar kapsamında ise farklı ülkelerde çeşitli spor kanalları maçı ekranlara getirecek. Arjantin’de ESPN 7, Hırvatistan’da Sportklub 9 Croatia, Portekiz’de Sport TV6 ve Brezilya’da Disney+ platformu karşılaşmayı yayınlayacak. Böylece mücadele geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Beşiktaş Antalyaspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Arjantin: ESPN 7

Hırvatistan: Sportklub 9 Croatia

Portekiz: Sport TV6

Brezilya: Disney+

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 52 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girerken üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. İç sahada taraftarı önünde oynayacağı bu mücadele, takımın ligdeki konumu açısından önem taşıyor.

Antalyaspor ise geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 28 puan topladı. Ligde 13. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, özellikle deplasmanda yaşadığı galibiyet hasretine son vermek istiyor. Konuk ekip, son olarak sahasında Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek moral kazandı.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR HANGİ KANAL VERİYOR?

