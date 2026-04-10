Beşiktaş Antalyaspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak mücadelede iki ekip de sahadan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Tüpraş Stadı’nda futbolseverlerin önünde gerçekleşecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve haftanın açılış maçı olması nedeniyle dikkat çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmak isterken, konuk ekip ise deplasmandaki kötü serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak.
Karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek. Yayıncı kuruluşlar aracılığıyla izleyicilere ulaştırılacak mücadele, aynı zamanda farklı ülkelerdeki spor kanallarından da ekranlara gelecek. Futbolseverler, maç saatine kısa süre kala yayın seçeneklerine yönelerek karşılaşmayı canlı takip edebilecek.
Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Maç kadroları şöyle:
Beşiktaş maç kadrosu 11: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota, Oh.
Antalyaspor maç kadrosu 11: Cuesta, Veysel, Giannetti, Dzhikiia, Erdoğan, Ceesay, Saric, Safuri, Paal, Ballet, Van de Streek.
Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Samsunspor maçında görev alamayacak. Antalyaspor’da ise sarı kart cezalısı Soner Dikmen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadele, Türkiye’de yayıncı kuruluşlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de internet bağlantısı aracılığıyla takip edilebilecek.
Uluslararası yayınlar kapsamında ise farklı ülkelerde çeşitli spor kanalları maçı ekranlara getirecek. Arjantin’de ESPN 7, Hırvatistan’da Sportklub 9 Croatia, Portekiz’de Sport TV6 ve Brezilya’da Disney+ platformu karşılaşmayı yayınlayacak. Böylece mücadele geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş, ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 52 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girerken üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. İç sahada taraftarı önünde oynayacağı bu mücadele, takımın ligdeki konumu açısından önem taşıyor.
Antalyaspor ise geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 28 puan topladı. Ligde 13. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, özellikle deplasmanda yaşadığı galibiyet hasretine son vermek istiyor. Konuk ekip, son olarak sahasında Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek moral kazandı.
