Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın için sert dalga uyarısı: Yeni alım için net rakamı açıkladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 13:18
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanıyor. 

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon yayınında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın ve petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

2
petrol fiyatları

Memiş’in değerlendirmelerine göre, "Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes süreci sağlandı. Dün bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş görülmüş, petrol fiyatları ise düşüşe geçmişti" 

3
Altın fiyatlarında geri çekilme

Altın fiyatlarında geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, “Dün yaklaşık yüzde 2 civarında bir primle 4850 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu anda 4725 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasada gergin bir bekleyiş hakim” ifadelerini kullandı.

4
altın fiyatları

Önümüzdeki sürece dikkat çeken Memiş, "Önümüzdeki 15 gün boyunca piyasalarda manipülasyon kaynaklı fiyatlamaların devam edeceğini özellikle vurguluyor. Bu süreçte piyasalarda istikrar beklenmemesi gerektiğini, geniş bant aralığında dalgalı bir seyir izleneceğini ifade ediyor” dedi.

5
ons altın

Kısa vadede ons altın için "4650–4900 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini" belirtti.
 

6
GRAM ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT!

Gram altın tarafında da dikkat çeken bir geri çekilme yaşandığını söyleyen Memiş, "Gram altın tarafında ise dün 7.300 TL seviyesine kadar yükseliş görülmüştü, ancak şu anda 6.818 TL seviyesine gerilemiş durumda" dedi. 
 

 

7
Ons altın gram altın

Bu düşüşün nedenine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Ons altın stabil kalmasına rağmen gram altının değer kaybetmesinin nedeni işçilik maliyetlerindeki düşüş. Geçen hafta oldukça yüksek seviyelerde olan işçilik farklarının ciddi şekilde gerilediği, bu durumun da gram altın fiyatını aşağı çektiği ifade ediliyor."

8
çeyrek ve gram altın Fiziki altın piyasası

Fiziki altın piyasasında yaşanan sıkıntıların da azaldığını belirten Memiş, "Son iki haftadır piyasada fiziki altın bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyordu; çeyrek ve gram altın bulmak zorlaşmıştı. Ancak artık piyasada altın arzı yeniden artmış durumda" dedi.

9
altın talebi

ALTIN TALEBİ ARTTI

Talep tarafındaki artışa da dikkat çeken Memiş, "Mart ayında ciddi bir altın kıtlığı yaşandığına dikkat çekiliyor. Darphane yaklaşık 4.7 tonluk bir üretim gerçekleştirmiş, bu da talebin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor" dedi. 

10
Bankalardaki altın birikimi

Bankalardaki altın birikimine ilişkin ise “Bankalarda toplam altın miktarının 600 tonun üzerine çıktığı ve altın yatırımcısı sayısında yaklaşık %17’lik bir artış olduğu belirtiliyor. Her 100 liralık mevduatın yaklaşık 17 lirasının altın olması, yatırımcı ilgisinin büyüklüğünü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
 

11
fiziki altın tarafında

Piyasaların yönünün büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu belirten Memiş, "Türkiye’de hem fiziki altın tarafında hem de bankalardaki altın yatırımlarında alımların devam ettiği görülüyor. Ancak piyasaların yönü büyük ölçüde Ortadoğu’dan, özellikle İran’dan gelecek haber akışına bağlı” dedi. Bu nedenle fiyat hareketlerinin dalgalı olacağını vurgulayarak, “Bir gün yükseliş, bir gün düşüş görülmesi normal karşılanmalı" şeklinde konuştu.
 

12
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarındaki hareketin de altın üzerinde etkili olduğunu belirten Memiş, "Dün petrolün varil fiyatı yaklaşık 94 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise yeniden yükselerek 101 dolar seviyesine çıkmış durumda. Bu da yaklaşık %2’lik bir artış anlamına geliyor" dedi. 

 

13
PETROL NE KADAR OLACAK?

Önümüzdeki süreçte petrol için “95–105 dolar aralığında dalgalanması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

14
Ateşkes süreci altın fiyatları

Ateşkes sürecinin kritik olduğunu belirten Memiş, “Bu iki haftalık ateşkes süreci altının yönü üzerinde etkili olsa da, kesin bir yön tayininden söz etmek mümkün değil” diyerek yatırımcılara şu uyarıda bulundu. "15 gün boyunca ekran başında fiyat takibi yapmak yerine, kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan hareket etmek gerekiyor" dedi.
 

15
4 trilyon dolarlık kazanç

Piyasalardaki dalgalanmaların arkasında büyük oyuncuların etkisine de dikkat çeken Memiş, "Manipülasyonun bilinçli şekilde sürdürüldüğü, büyük oyuncuların bu dalgalı ortamdan ciddi kazançlar elde ettiği ifade ediliyor. Finansal piyasalarda bu yöntemlerle yaklaşık 4 trilyon dolarlık kazanç sağlandığı ve bu durumun yıl sonuna kadar devam edebileceği öngörülüyor" dedi.
 

16
ONS ALTIN VE GRAM ALTIN İÇİN NET RAKAM VERDİ

Tüm bu kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, "Ons altın için 5800–6000 dolar, gram altın için ise 10.000 TL seviyeleri hedef olarak gösterilmeye devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

17
PETROL FİYATLARI

Memiş, küresel ekonomik risklere dikkat çekerek, "Petrol fiyatlarının oluşturduğu enflasyon riski, stagflasyon ihtimali, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel belirsizlikler gibi birçok faktör altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek" dedi ve yatırımcılara “al ve unut” stratejisini önerdi. 
 

18
Altın tarafında mevcut geri çekilmeler

Memiş, "Altın tarafında mevcut geri çekilmelerin ise genel olarak bir alım fırsatı sunduğu değerlendiriliyor" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.