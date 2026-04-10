İslam Memiş'ten altın için sert dalga uyarısı: Yeni alım için net rakamı açıkladı

Altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanıyor.
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon yayınında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın ve petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Memiş’in değerlendirmelerine göre, "Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes süreci sağlandı. Dün bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş görülmüş, petrol fiyatları ise düşüşe geçmişti"
Altın fiyatlarında geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, “Dün yaklaşık yüzde 2 civarında bir primle 4850 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu anda 4725 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasada gergin bir bekleyiş hakim” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki sürece dikkat çeken Memiş, "Önümüzdeki 15 gün boyunca piyasalarda manipülasyon kaynaklı fiyatlamaların devam edeceğini özellikle vurguluyor. Bu süreçte piyasalarda istikrar beklenmemesi gerektiğini, geniş bant aralığında dalgalı bir seyir izleneceğini ifade ediyor” dedi.
Kısa vadede ons altın için "4650–4900 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini" belirtti.
Gram altın tarafında da dikkat çeken bir geri çekilme yaşandığını söyleyen Memiş, "Gram altın tarafında ise dün 7.300 TL seviyesine kadar yükseliş görülmüştü, ancak şu anda 6.818 TL seviyesine gerilemiş durumda" dedi.
Bu düşüşün nedenine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Ons altın stabil kalmasına rağmen gram altının değer kaybetmesinin nedeni işçilik maliyetlerindeki düşüş. Geçen hafta oldukça yüksek seviyelerde olan işçilik farklarının ciddi şekilde gerilediği, bu durumun da gram altın fiyatını aşağı çektiği ifade ediliyor."
Fiziki altın piyasasında yaşanan sıkıntıların da azaldığını belirten Memiş, "Son iki haftadır piyasada fiziki altın bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyordu; çeyrek ve gram altın bulmak zorlaşmıştı. Ancak artık piyasada altın arzı yeniden artmış durumda" dedi.
Talep tarafındaki artışa da dikkat çeken Memiş, "Mart ayında ciddi bir altın kıtlığı yaşandığına dikkat çekiliyor. Darphane yaklaşık 4.7 tonluk bir üretim gerçekleştirmiş, bu da talebin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor" dedi.
Bankalardaki altın birikimine ilişkin ise “Bankalarda toplam altın miktarının 600 tonun üzerine çıktığı ve altın yatırımcısı sayısında yaklaşık %17’lik bir artış olduğu belirtiliyor. Her 100 liralık mevduatın yaklaşık 17 lirasının altın olması, yatırımcı ilgisinin büyüklüğünü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Piyasaların yönünün büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu belirten Memiş, "Türkiye’de hem fiziki altın tarafında hem de bankalardaki altın yatırımlarında alımların devam ettiği görülüyor. Ancak piyasaların yönü büyük ölçüde Ortadoğu’dan, özellikle İran’dan gelecek haber akışına bağlı” dedi. Bu nedenle fiyat hareketlerinin dalgalı olacağını vurgulayarak, “Bir gün yükseliş, bir gün düşüş görülmesi normal karşılanmalı" şeklinde konuştu.
Petrol fiyatlarındaki hareketin de altın üzerinde etkili olduğunu belirten Memiş, "Dün petrolün varil fiyatı yaklaşık 94 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise yeniden yükselerek 101 dolar seviyesine çıkmış durumda. Bu da yaklaşık %2’lik bir artış anlamına geliyor" dedi.
Önümüzdeki süreçte petrol için “95–105 dolar aralığında dalgalanması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.
Ateşkes sürecinin kritik olduğunu belirten Memiş, “Bu iki haftalık ateşkes süreci altının yönü üzerinde etkili olsa da, kesin bir yön tayininden söz etmek mümkün değil” diyerek yatırımcılara şu uyarıda bulundu. "15 gün boyunca ekran başında fiyat takibi yapmak yerine, kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan hareket etmek gerekiyor" dedi.
Piyasalardaki dalgalanmaların arkasında büyük oyuncuların etkisine de dikkat çeken Memiş, "Manipülasyonun bilinçli şekilde sürdürüldüğü, büyük oyuncuların bu dalgalı ortamdan ciddi kazançlar elde ettiği ifade ediliyor. Finansal piyasalarda bu yöntemlerle yaklaşık 4 trilyon dolarlık kazanç sağlandığı ve bu durumun yıl sonuna kadar devam edebileceği öngörülüyor" dedi.
Tüm bu kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, "Ons altın için 5800–6000 dolar, gram altın için ise 10.000 TL seviyeleri hedef olarak gösterilmeye devam ediliyor" ifadelerini kullandı.
Memiş, küresel ekonomik risklere dikkat çekerek, "Petrol fiyatlarının oluşturduğu enflasyon riski, stagflasyon ihtimali, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel belirsizlikler gibi birçok faktör altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek" dedi ve yatırımcılara “al ve unut” stratejisini önerdi.
Memiş, "Altın tarafında mevcut geri çekilmelerin ise genel olarak bir alım fırsatı sunduğu değerlendiriliyor" dedi.