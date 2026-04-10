SON DAKİKA!
Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 76 kritik görüşme, 15 ayrı suç dosyası

Mersin Yenişehir Belediyesi’nde aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu sabah saatlerinde belediyeye operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 33 şüpheli gözaltına alınırken, belediye yönetimi ile özel sektör arasındaki kirli ilişkiler tek tek ortaya çıktı.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 15:56
10.04.2026
saat ikonu 15:59

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aylar süren teknik ve fiziki takibinin ardından gerçekleşen şafak baskınlarıyla 33 şüpheli gözaltına alınırken, belediye başkan yardımcılarından şirket yöneticilerine kadar uzanan geniş bir suç yapılanması ortaya çıktı.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 76 kritik görüşme, 15 ayrı suç dosyası

LİSTEDE ÜST DÜZEY İSİMLER DE YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan iki belediye başkan yardımcısı ile halen görevde bulunan bir başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu üst düzey isimler dosyada yer aldı. Bunun yanında geçmişte genel müdürlük yapmış ve şu anda müdür yardımcısı olarak görevine devam eden bir isim, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan memur ve işçiler ile özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda yönetici ve temsilci de şüpheliler arasında bulunuyor. Ayrıca daha önce KHK ile ihraç edilmiş ve belediye ihalelerinde etkin rol oynadığı öne sürülen bir kişinin de bu yapı içinde yer aldığı değerlendiriliyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 76 kritik görüşme, 15 ayrı suç dosyası

Savcılığın tespitlerine göre belediye içindeki bazı görevliler ile dışarıdaki firma temsilcilerinin birlikte hareket ederek organize bir yapı oluşturduğu ve ihale süreçlerinde etkin rol oynadığı iddia ediliyor.

76 ADET SUÇ İÇERİKLİ İLETİŞİM KAYDI

Soruşturmanın en çarpıcı ayağını teknik takip oluşturdu. 11 Mart 2025’ten bu yana yürütülen süreçte 25 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulandı. Yapılan incelemelerde 7 şüpheliye ait suç unsuru içeren herhangi bir görüşme tespit edilmezken, 18 şüpheli hakkında tam 76 adet suç içerikli iletişim kaydı elde edildi.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 76 kritik görüşme, 15 ayrı suç dosyası

Bu kayıtlar, fiziki takip ve görüntü incelemeleriyle desteklenirken sahada yapılan çalışmalar sonucunda 6 ayrı fiziki takip ve tarassut tutanağı düzenlenerek dosyaya eklendi. Elde edilen tüm veriler, soruşturmanın seyrini değiştiren kritik deliller arasında yer aldı.

MASAK ANALİZLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Soruşturma sadece teknik takip ile sınırlı kalmadı. Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin raporlar, Kamu İhale Kurumu’ndan temin edilen ihale belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan mali veriler ve MASAK analizleri tek tek incelendi.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 76 kritik görüşme, 15 ayrı suç dosyası

Belediyeye ait gelir-gider hareketleri, taşınmaz alım-satımları ve ihale süreçlerine ilişkin tüm belgeler mercek altına alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bu incelemeler sonucunda şüphelilerin birlikte hareket ederek 15 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edildi.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI AÇILDI

Özellikle belediye ve iştirak şirketleri tarafından gerçekleştirilen “ihale” ve “doğrudan temin” yöntemleriyle yapılan alımların detaylı şekilde incelendiği öğrenildi. Bu süreçte temin edilen belgelerin analiz edilmesiyle birlikte şüphelilerin eylemlerinin somut delillerle desteklendiği ifade ediliyor. İddialara göre bazı alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara yönlendirildiği değerlendiriliyor.

BELEDİYE VE EVLERDE ARAMA

Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi yerleşkesi, şüphelilerin ikamet adresleri ve bağlantılı bir işyerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda belge ve dijital materyale el konulduğu, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 76 kritik görüşme, 15 ayrı suç dosyası

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Savcılık kaynakları, elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle ihale süreçlerine ilişkin belgelerin detaylı incelenmesiyle birlikte dosyaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali gündemde. Mersin’de patlak veren bu operasyon, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha büyük yankı uyandırması bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

listesi şöyle;

Ahmet Usta, Cafer Karabulut, Gülseren Malcı, Selahaddin Onur Okuyucu, Oğuzhan Karayiğit, Deniz Özen, Ümit Civan, Tekin Karaağaç, Şahin Topçu, Cengiz Dadalı, Hacı Mesut Dere, Hüseyin Soylu, Erdinç Durmuş, Serhat Özmez, Sevinç Doğan, Kadir Karaağaç, Ali Özbaran, Hüseyin Doğan, Alper Girgeç, Dilan Turan, Hasan Döndaş, Aysel Yıldız, Ercüment Usta, Mahir Sinan Akbaş, Doğanay Demirdelen, Hüseyin Bilal, Ramazan Bilal, Umut Temizkan, Mehmet Çalışır, Vedat Toprak, Yakup Eyüboğlu, Halim Eren, Salim Eren

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu
ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!
Candan Erçetin tatil yapmaktan sıkılıyor
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın evinde milyonluk soygun!
