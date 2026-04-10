Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu

Burdur'da 35 yaşındaki Özge Bedir, 36 günlük bebeğinin önünde eşinin sevgilisinin kız arkadaşı tarafından korkunç şekilde katledildi. Yaşanan vahşette iki kadına verilen cezalar belli oldu. Tülay Alan'a "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" gibi suçlardan toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 15:20

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 tarihinde yaşanan olay yürekleri dağlamıştı. 22 yaşındaki Tülay Alan ve 25 yaşındaki kız arkadaşı Seray Öztürk, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin evinin bulunduğu siteye gitti. Burada Adnan B.'nin eşi ile görüşmek isteyen ikili dehşet saçtı. Tülay Alan, çıkan arbedede Bedir'i 36 günlük bebeğinin önünde boğazından ve karnından bıçaklayarak katletti.

36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu

EVİN KORİDORUNDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Bir süre sonra Seray Öztürk'nün ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Tülay Alan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde hapis cezası talep etti. Sanık Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu

İKİ KADININ CEZASI BELLİ OLDU

Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Tülay Alan, Seray Öztürk, tutuksuz yargılanan Adnan B. ile Özge Bedir'in ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Tülay Alan, "Olay anında ben kendimi savundum" dedi.

36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu

Seray Öztürk, "Yapmadığım bir suç için ceza almak istemiyorum" diyerek kendisini savunurken, Adnan B. ise "Benim olaydan hiçbir şekilde haberim yok" diyerek beraatını talep etti.

36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Tülay Alan'a "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" gibi suçlardan toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Seray Öztürk'e "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, tutuksuz yargılanan Adnan B.'nin beraatına karar verildi.

ETİKETLER
#Ağırlaştırılmış Müebbet
#Özge Bedir
#Burdur Cinayet
#Tülay Alan
#Seray Öztürk
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.