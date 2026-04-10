36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 tarihinde yaşanan olay yürekleri dağlamıştı. 22 yaşındaki Tülay Alan ve 25 yaşındaki kız arkadaşı Seray Öztürk, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin evinin bulunduğu siteye gitti. Burada Adnan B.'nin eşi Özge Bedir ile görüşmek isteyen ikili dehşet saçtı. Tülay Alan, çıkan arbedede Bedir'i 36 günlük bebeğinin önünde boğazından ve karnından bıçaklayarak katletti.

EVİN KORİDORUNDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Bir süre sonra Seray Öztürk'nün ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Tülay Alan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

İKİ KADININ CEZASI BELLİ OLDU

Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Tülay Alan, Seray Öztürk, tutuksuz yargılanan Adnan B. ile Özge Bedir'in ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Tülay Alan, "Olay anında ben kendimi savundum" dedi.

Seray Öztürk, "Yapmadığım bir suç için ceza almak istemiyorum" diyerek kendisini savunurken, Adnan B. ise "Benim olaydan hiçbir şekilde haberim yok" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Tülay Alan'a "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" gibi suçlardan toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Seray Öztürk'e "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, tutuksuz yargılanan Adnan B.'nin beraatına karar verildi.