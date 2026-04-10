İstanbul Beykoz’da, güvenlikli bir sitede yaşayan Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Milan Skriniar, tatsız bir sürprizle sarsıldı. Evindeki nakit paranın eksildiğini fark eden tecrübeli futbolcu, soluğu emniyette alarak şikayetçi oldu.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın evinde milyonluk soygun! Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki evinde yaklaşık 1.8 milyon liralık nakit para hırsızlığı yapıldı. Hırsızlığın gerçekleştiği tahmin edilen zaman diliminde Skriniar'ın evine nakliye görevlilerinin giriş çıkış yaptığı belirlendi. Çalınan paranın güncel kurla yaklaşık 1 milyon 790 bin TL (40 bin dolar) olduğu öğrenildi. Polis, kamera analizi, araç takibi ve eve giren personellerin kimlik tespiti gibi yöntemlerle soruşturmayı yürütüyor.

SORUŞTURMADA "NAKLİYECİ" ŞÜPHESİ

Polis ekipleri tarafından başlatılan titiz çalışmalarda oldukça kritik bir detaya ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, hırsızlığın gerçekleştiği tahmin edilen zaman diliminde Skriniar’ın evine nakliye görevlilerinin giriş çıkış yaptığı belirlendi. Emniyet birimleri, eşya taşınması sırasında yaşanan bu hareketliliği ana odak noktası haline getirdi.

1.8 MİLYON LİRALIK KAYIP

Çalınan paranın güncel kurla yaklaşık 1 milyon 790 bin TL (40 bin dolar) olduğu öğrenildi. Polis, hırsızlığın dışarıdan mı yoksa içeriden bir bağlantıyla mı gerçekleştirildiğini çözmek için şu adımları izliyor:

Sitenin giriş-çıkış noktalarındaki tüm güvenlik kameraları geriye dönük olarak inceleniyor. Araç Takibi: Son günlerde siteye giriş yapan tüm ticari ve özel araçların plakaları kontrol ediliyor.

Son günlerde siteye giriş yapan tüm ticari ve özel araçların plakaları kontrol ediliyor. Kimlik Tespiti: Eve giren personellerin kimlik bilgileri üzerinden çapraz sorgulama yapılıyor.

ÇOK YÖNLÜ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayın ne zaman gerçekleştiği henüz tam olarak netleşmezken, emniyet güçlerinin şüphelilere ulaşmak için çemberi daralttığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçeli taraftarları da endişelendiren bu olayla ilgili soruşturma, İstanbul Emniyeti tarafından büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürülüyor.