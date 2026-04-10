Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın evinde milyonluk soygun!

İstanbul Beykoz’da, güvenlikli bir sitede yaşayan Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Milan Skriniar, tatsız bir sürprizle sarsıldı. Evindeki nakit paranın eksildiğini fark eden tecrübeli futbolcu, soluğu emniyette alarak şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından başlatılan titiz çalışmalarda oldukça kritik bir detaya ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, hırsızlığın gerçekleştiği tahmin edilen zaman diliminde Skriniar’ın evine nakliye görevlilerinin giriş çıkış yaptığı belirlendi. Emniyet birimleri, eşya taşınması sırasında yaşanan bu hareketliliği ana odak noktası haline getirdi.
Çalınan paranın güncel kurla yaklaşık 1 milyon 790 bin TL (40 bin dolar) olduğu öğrenildi. Polis, hırsızlığın dışarıdan mı yoksa içeriden bir bağlantıyla mı gerçekleştirildiğini çözmek için şu adımları izliyor:
Olayın ne zaman gerçekleştiği henüz tam olarak netleşmezken, emniyet güçlerinin şüphelilere ulaşmak için çemberi daralttığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçeli taraftarları da endişelendiren bu olayla ilgili soruşturma, İstanbul Emniyeti tarafından büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürülüyor.