Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

Real Madrid maçı hangi kanalda Girona maçı canlı yayın detayları belli oldu. Real Madrid - Girona maç kadrosu açıklandı. Arda Güler Real Madrid Girona maçında neden yok ve neden oynamadığı merak edildi. La Liga’nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında Girona’yı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü kalmayan Madrid ekibi, taraftarı önünde kazanmak isterken; orta sıralarda yer alan Girona ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Mücadele, hem zirve yarışını hem de iki takımın sezon içindeki gidişatını yakından ilgilendiriyor. Real Madrid - Girona nerede izllenir? İşte Real Madrid Girona canlı maç yayın bilgileri…

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 21:04
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 21:07

İspanya ’da haftanın dikkat çeken maçlarından birinde ile karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Milli oyucumuz ’in de forma giydiği Real Madrid’in bu akşamki Girona maçı canlı olarak ekranlara gelecek.

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Girona karşı karşıya geliyor.
Real Madrid Girona hangi kanalda? Real Madrid ligde 69 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Real Madrid Girona canlı izle! Girona ise 37 puanla orta sıralarda bulunuyor.
Real Madrid Girona canlı izle kaçak link, gibi siteler yasal değildir. Real Madrid, iç sahada oynadığı 15 lig maçının 13'ünü kazandı.
Girona İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ünü Real Madrid kazandı.
Real Madrid maçı canlı izle! Maç, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus platformlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD - GİRONA FC PUAN DURUMLARI

Real Madrid, ligde oynadığı 30 maç sonunda 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 69 puan topladı. +36 averaja sahip olan ekip, bu performansla ligde ikinci sırada bulunuyor. Lider Barcelona’nın 76 puanla 7 puan önünde yer alması, Madrid temsilcisinin kalan haftalarda hata yapma şansını oldukça sınırlıyor.

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

Girona ise aynı süreçte 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 37 puan civarında orta sıralarda konumlandı. Sezon boyunca dalgalı bir performans sergileyen ekip, son maçında Villarreal’i 1-0 mağlup ederek moral kazandı ve zorlu deplasman öncesi puan tablosunda yerini korudu.

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

REAL MADRİD - GİRONA FC İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, iç sahada bu sezon oldukça etkili bir performans sergiledi. Bernabeu’da oynadığı 15 lig maçının 13’ünü kazanan ekip, taraftarı önünde yüksek galibiyet oranı yakaladı. Buna karşın ligde son iki maçta alınan yenilgiler, takımın son haftalardaki form grafiğini dikkat çekici hale getirdi.

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

İki takım arasında oynanan son karşılaşmalarda üstün olan taraf Real Madrid idi. Madrid ekibi, son 5 maçın 4’ünü kazanırken, özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda yüksek skorlu sonuçlar aldı. Girona ise bu sezon deplasmanlarda dirençli sonuçlar elde etse de Bernabeu’da oynanan maçlar genellikle zorlu geçiyor.

Real Madrid - Girona maç kadrosu ilk 11:

Real Madrid 11: Lunin, Fran Garcia, Militao, Asencio, Carvajal, Bellingham, Camavinga, Valverde, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappe

Girona 11: Gazzaniga, Moreno, Reis, Frances, Martinez, Martin, Witsel, Lemar, Ounahi, Tsygankov, Echeverri

Arda Güler maça yedekler arasında başlıyor.

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Girona arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye’de S Sport 2 ve S Sport Plus platformlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler, ilgili platformların spor paketlerine abone olarak yayına erişim sağlayabiliyor.

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

Yurt dışında ise farklı ülkelerde çeşitli spor kanalları karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. ABD’de ESPN Select, Almanya’da DAZN, Fransa’da beIN Sports 3 gibi kanallar üzerinden yayın yapılacak. Ayrıca Azerbaycan, Danimarka, Norveç ve Hırvatistan gibi ülkelerde de farklı platformlar üzerinden maç takip edilebilecek.

Real Madrid Girona maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ESPN Select

Almanya: DAZN

Azerbaycan: İdman Azərbaycan

Danimarka: TV2 Sport X

Fransa: beIN Sports 3

Hırvatistan: Arena Sport 3 HR

Norveç: TV2 Play

Rusya: Okko Sport

Real Madrid Girona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Arda Güler kadroda yok

S SPORT REAL MADRİD - GİRONA FC NEREDE İZLENİR?

S Sport 2 kanalı, başta olmak üzere birçok spor dalındaki karşılaşmaları televizyon üzerinden izleme imkanı sunuyor. Bu kanala D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlar aracılığıyla, ilgili paketlere sahip aboneler erişebiliyor.

S Sport Plus ise dijital bir platform olarak kullanıcılarına internet üzerinden canlı yayın ve tekrar izleme seçenekleri sunuyor. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen platform, çoklu ekran özelliği sayesinde aynı anda birden fazla karşılaşma izlenebilmektedir.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
