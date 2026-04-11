Yayaların arasına son sürat daldı! Görüntüleri yayılan sürücü yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta, yaya yolundan geçen insanları dikkate almadan son sürat giden sürücü tespit edildi. Esenyurt Tonguç Baba Caddesi üzerindeki görüntülerde yayaları ciddi tehlikeye atan sürücünün kimliği belirlendi. E.İ, (22) isimli sürücü, ekipler tarafından bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheli sürücüye, geçiş hakkı kurallarına uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak, araçların teknik şartlara uygun olmaması maddelerinden toplam 13 bin 346 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi.

Konu ile ilgili E.İ. (22) isimli şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için adliyeye sevk edildi.

