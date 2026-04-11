Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Yayaların arasına son sürat daldı! Görüntüleri yayılan sürücü yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta, yaya yolundan geçen insanları dikkate almadan son sürat giden sürücü tespit edildi. Esenyurt Tonguç Baba Caddesi üzerindeki görüntülerde yayaları ciddi tehlikeye atan sürücünün kimliği belirlendi. E.İ, (22) isimli sürücü, ekipler tarafından bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheli sürücüye, geçiş hakkı kurallarına uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak, araçların teknik şartlara uygun olmaması maddelerinden toplam 13 bin 346 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi.
Konu ile ilgili E.İ. (22) isimli şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için adliyeye sevk edildi.

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Esenyurt'ta yayaları tehlikeye atacak şekilde son sürat araç kullanan sürücü tespit edilerek cezalandırıldı.
Esenyurt Tonguç Baba Caddesi üzerinde yaya yolundan geçen insanları dikkate almadan son sürat giden bir sürücü tespit edildi.
Sürücü E.İ. (22) isimli şahıs, ekipler tarafından bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli sürücüye geçiş hakkı kurallarına uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak, araçların teknik şartlara uygun olmaması maddelerinden toplam 13 bin 346 TL idari para cezası kesildi.
Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi.
E.İ. (22) isimli şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için adliyeye sevk edildi.
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.