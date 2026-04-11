 Selahattin Demirel

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor! Şamil Tayyar: CHP'li Kilis Belediyesi'ne de operasyon olabilir

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu büyürken Şamil Tayyar, önemli bir iddia ortaya atarak Kilis Belediyesi'ne yönelik de bir operasyonun olabileceğini öne sürdü. Tayyar, Kilis'teki durumla ilgili ayrıntıları da açıkladı.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 00:06

CHP'li belediyelere yönelik tekrar yoğunlaşan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ilgili TGRT Haber'in Medya Kritik programında önemli yorum ve değerlendirmeler yapıldı.

TGRT Haber'de yer alan bir programda, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının devam edeceği ve Kilis Belediyesi'ne yönelik bir operasyonun sürpriz olmayacağı belirtildi.
TGRT Haber'in Medya Kritik programında, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların devam edeceği yönünde bir izlenim oluştuğu ifade edildi.
Şamil Tayyar, CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı'nın şikayetçi olduğu Kilis Belediyesi'ne operasyon yapılabileceğini öne sürdü.
Tayyar, İçişleri Bakanı'nın şikayeti değerlendirip raporu tamamladığını ve soruşturma izni verdiğini belirtti.
Kilis Belediyesi'ne yönelik soruşturma izninin tebliğ edildiği ve bu kapsamda Belediye Başkanı dahil toplam 19 kişinin yer aldığı aktarıldı.
Pınar Işık Ardor'un sunduğu programda , operasyonların devam edeceği yönünde bir izlenim oluştuğunu belirterek bir CHP'li belediyeye daha operasyon yapılabileceğini öne sürdü.

"ESKİ CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ŞİKAYETÇİ"

Tayyar "Kilis Belediyesi'ne operasyon olabilir." diyerek iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Orada bir şikayetçi var. Şikayetçi CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı. İçişleri Bakanı şikayeti değerlendirip raporu tamamlıyor. Ondan sonra soruşturma izni veriyor. Soruşturma iznini de bugün Kilis Belediyesi'ne tebliğ ediyorlar. Burada Belediye Başkanı dahil toplam 19 kişi var.

Tecrübeye dayanarak söylüyorum ki önümüzdeki günlerde Kilis Belediyesi'ne operasyon olursa bu sürpriz olmaz."

