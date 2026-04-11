Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor! Şamil Tayyar: CHP'li Kilis Belediyesi'ne de operasyon olabilir

CHP'li belediyelere yönelik tekrar yoğunlaşan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ilgili TGRT Haber'in Medya Kritik programında önemli yorum ve değerlendirmeler yapıldı.
Pınar Işık Ardor'un sunduğu programda Şamil Tayyar, operasyonların devam edeceği yönünde bir izlenim oluştuğunu belirterek bir CHP'li belediyeye daha operasyon yapılabileceğini öne sürdü.
Tayyar "Kilis Belediyesi'ne operasyon olabilir." diyerek iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Orada bir şikayetçi var. Şikayetçi CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı. İçişleri Bakanı şikayeti değerlendirip raporu tamamlıyor. Ondan sonra soruşturma izni veriyor. Soruşturma iznini de bugün Kilis Belediyesi'ne tebliğ ediyorlar. Burada Belediye Başkanı dahil toplam 19 kişi var.
Tecrübeye dayanarak söylüyorum ki önümüzdeki günlerde Kilis Belediyesi'ne operasyon olursa bu sürpriz olmaz."