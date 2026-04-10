Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de milletvekili seçilmesi ara seçimle mi oldu? Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e cevap var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ara seçim talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de milletvekili seçilerek başbakanlığa başladığı Siirt seçimleri üzerinden dayanak gösterirken AK Parti'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2002'deki durumla ilgili ayrıntılı bilgi vererek Erdoğan'ın bir ara seçimle milletvekili seçilmediğini belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 20:21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı 'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt milletvekili olmasını ara seçim olarak nitelemesine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de milletvekili seçilmesi ara seçimle mi oldu? Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e cevap var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt milletvekili olmasını ara seçim olarak nitelemesine belgelerle cevap vererek bunun bir ara seçim değil, yenileme seçimi olduğunu belirtti.
Hayati Yazıcı, Özgür Özel'in ısrarla 'ara seçim' nitelemesini eleştirdi ve bu durumun 'bilmediğini bilmemek' olduğunu söyledi.
Yazıcı, seçim kurallarının sadece Anayasa'da yer almadığını, aynı zamanda 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu gibi seçim mevzuatında da bulunduğunu belirtti.
Anayasa'nın 78. maddesinde 'ara seçim' yer alırken, 'seçimin yenilenmesi' kavramının 2839 sayılı kanunun 39. maddesinde yer aldığını ve seçim yargısı tarafından kullanıldığını ifade etti.
2002-2003 yıllarında Türkiye'de ara seçim yapılmadığını hatırlatan Yazıcı, Siirt'teki seçimin iptali ve yenilenmesi kararını YSK'nın aldığını ve bu yenilenen seçimin 09.03.2003 tarihinde yapıldığını ve bunun bir ara seçim değil, yenileme seçimi olduğunu vurguladı.
Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "İnsan her şeyi bilmez, bilemez. Bu son derece normal ve insani bir durumdur. Ama bilmediği konuda, düzeltme yapılmış olmasına karşın, yanlışta ısrar etmek, ‘bilmediğini bilmemektir', bu anormalliktir. Ama sebep ne olursa olsun, ‘kamunun doğru bilgi edinme hakkı'na olan saygımız sebebiyle biz bir kez daha doğru olanı belgeleriyle birlikte ilgilenenlerin ve kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunuyoruz.

"NAKARAT TARZIYLA ISRARLA ARA SEÇİM DİYOR"

‘Ara seçim' söylemlerine maddi olgular dışında gerekçe tedarik etmek amacıyla olsa gerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir; nakarat tarzı açıklamalarıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletvekili seçildiği seçimle ilgili ‘ara seçim' nitelemelerini ısrarla tekrarlamaktadırlar. Bir kez daha doğruyu, belgeleriyle birlikte muhatapların ve ilgi duyan kamuoyunun bilgilerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlerle ilgili kuralların anayasada yazılı olanlardan ibaret olmadığını hatırlatan Yazıcı "Seçimlerle ilgili kurallar, anayasalarda yazılı olanlardan ibaret değildir. Anayasalarda genel çerçeve yer alır. Anayasa'nın yanında bir de ‘seçim mevzuatı' dediğimiz mevzuat vardır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, bu mevzuatın önemli bir parçasıdır.

Anayasa'nın 78. maddesinde 'Seçimin yenilenmesi' diye bir şey yok ‘ara seçim' var" diyorlar. Anayasa'da olmaması, mevzuatta ‘olmadığı'nın kanıtı olamaz. ‘Seçimin yenilenmesi', 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 39. maddesinde yer almaktadır ve seçim yargısının müstekarlık içinde kullandığı bir kavramdır.

"2002-2003 YILLARINDA ARA SEÇİM YAPILMADI"

2002 ve 2003 yıllarında ülkemizde ‘ara seçim' yapılmamıştır. 03 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili seçiminde, Siirt seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim kurallarına aykırı işlem ve eylemlerin kanıtlanmış olması ve seçim sonucunu etkiler nitelikte bulunması nedeniyle Siirt'teki seçimin iptaline ve seçimin yenilenmesini YSK karara bağlamıştır.

YSK, yenilenmesine karar verdiği Siirt seçim bölgesindeki seçimin, yasa gereği 09.03.2003 günü yapılmasını karara bağlamıştır. Genel Başkanımız; YSK kararı gereği yenilenen ve 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçiminde milletvekili seçilmiştir. 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçimi; bir ‘ara seçim' değil, yenileme seçimidir. Olgular bundan ibarettir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in ara seçim sözlerine AK Parti'den cevap: "Bu tamamen zırvadır"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan flaş ara seçim açıklaması
