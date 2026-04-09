Özgür Özel'in ara seçim sözlerine AK Parti'den cevap: "Bu tamamen zırvadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili olma sürecine yönelik yaptığı açıklamalara ve ara seçim sözlerine cevap verdi. Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini söylemiş bulunuyor, bu tamamen zırvadır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 16:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili olma sürecine ilişkin "2002 yılında parlamentoda Erdoğan milletvekili olamıyordu. Mevcudiyetini, varlığını bir ara seçime borçlu" şeklindeki sözleri hakkında AK Parti Genel Merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili olma sürecine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, iddiaların asılsız olduğunu belirtmiştir.
Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara seçimle Meclis'e geldiği yönündeki sözlerini 'tamamen zırva' olarak nitelendirmiştir.
Erdoğan'ın 2002'de YSK kararıyla aday olamadığını, ancak Siirt'te 9 Mart 2003'te yenilenen seçimler sonucunda aday olup milletvekili seçildiğini açıklamıştır.
Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir ara seçimde seçilmişliğinin söz konusu olmadığını vurgulamıştır.
Türkiye'de bir ara seçim gündeminin söz konusu olmadığını ve ara seçim koşullarının Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nda düzenlendiğini belirtmiştir.
"TAMAMEN ZIRVADIR"

Ara seçimlerin ne zaman ve hangi koşullarda yapılacağına ilişkin düzenlemelerin Anayasa'nın 78'inci Maddesi'nde ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nda ayrıntılı şekilde yer aldığını dile getiren Yazıcı, "Özel, bu söylemini güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini ifade etmiştir, bu tamamen zırvadır. Bir ana muhalefet partisi genel başkanının çok özenli olması; söylediklerinin yere basması, dayanaklarının bulunması, belgeli ve doğru olması zaruridir. Genel Başkan, eline tutuşturulan dokümanları bir hedefe odaklanarak; ne anlama geldiğini ve neyin ne zaman yapıldığını irdelemeden rastgele bir söylemde bulunmaktadır, bu ise üzüntü vericidir" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR ARA SEÇİMDE SEÇİLMİŞLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde YSK kararıyla aday olamadığını hatırlatan Yazıcı, "Ancak Siirt'te o tarihte yapılan seçimlerin 9 Mart 2003 tarihinde yenilenmesi, bu süreçte yapılan anayasa değişikliği ve birtakım düzenlemelerin de dikkate alınmasıyla 9 Mart'taki Siirt seçimlerinin yenilenmesi sonucunda aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Olay bundan ibarettir. Herhangi bir ara seçimde seçilmişliği söz konusu değildir. Tavsiyem; Sayın Genel Başkan, özellikle siyasal değerlendirme yapılacak konularda fikir beyan ederken dokümanları iyi analiz etsin" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BİR ARA SEÇİM GÜNDEMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Özel'in bir ara seçim gerekli olduğuna yönelik ifadeleri sorulması üzerine Yazıcı, "Sayın Genel Başkan maalesef gündemde olmayan veya gündemde çok ağır başka konular varken onların dışına çıkarak kendine gündem oluşturuyor. Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil. Milletvekili seçimi yapıldıktan sonra 30 ay dolmadıkça ve yapılacak seçime 1 yıl kalmadıkça ara seçim olamaz. Bunun dışında koşullar oluşmuşsa bu konuda karar verecek olan merci TBMM'dir. Bu konuda Meclis Başkanımıza yöneltilen soruya Başkanımızın da verdiği cevap doğrudur" cevabını verdi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
