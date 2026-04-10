Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

SGK'dan Buca Belediyesi'ne inceleme! İşe gitmeden maaş mı alındı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Buca Belediyesi'nde işe gitmeden maaş alındığı ve sahte sigorta bildirimi yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Belediyeye bağlı iştirak şirketlerinin defterleri incelemeye alındı.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 22:59
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 23:09

İzmir Bornova Belediyesi'nde ortaya çıkan "bankamatik personeli" olayı Buca'ya da sıçradı. Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Buca Belediyesinin şirketlerinde detaylı çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de Bornova Belediyesi'nde ortaya çıkan 'bankamatik personeli' iddialarının ardından Buca Belediyesi'nde de SGK ekiplerince detaylı inceleme başlatıldı.
SGK İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesinin şirketlerinde işçilerin istihdam kayıtlarını incelemeye aldı.
İncelemelerin, sigorta bildirimlerinin fiili çalışmaya dayanmadığı iddiası üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
Usulsüzlük tespit edilmesi durumunda şüpheliler ve belediye şirketlerinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, belediyede 40'ın üzerinde işe gitmeden maaş alan personel olduğunu iddia etti.
Balyemez, CHP'li üst düzey yöneticilerin ve isimlerin de bu durumdan faydalandığını öne sürdü.
İşçilerin istihdam edildiği Buca-Mar, Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Şirketlerinin kayıtları tek tek incelemeye alındı.

TESPİTİN ARDINDAN SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

SGK, sigorta bildirimlerinin fiili çalışmaya dayanmadığı iddiası üzerinden yürüttüğü çalışmayı 'sahte sigortalı' statüsünde değerlendiriyor. İncelemelerde, sahte sigorta bildirimi yapılan kişilerin sağlık harcamaları ve diğer kurumlara maliyetinin de hesaplanacağı belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından tespit edilmesi durumunda, şüpheliler ve belediye şirketlerinin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ AÇIKLAMIŞTI

Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Veli Balyemez, geçtiğimiz ocak ayında Buca Belediyesi'nde işe gitmeden maaş alan 'bankamatik personeli' olduğu iddiasını ortaya atmıştı ve CHP'de üst düzeyde görev alan kişilerin de yer aldığı bazı isimler paylaşmıştı.

"40'IN ÜZERİNDE BANKAMATİK PERSONELİ TESPİT ETTİK"

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, tespitlerine göre 40'ın üzerinde bankamatik personeli olduğunu öne sürdü. Balyemez, "Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un işe gelmediği, hatta denetim komisyonu üyelerimizin yaptığı çalışmada bu kişiye hafta sonları bile mesai yazıldığı ortaya çıktı. Asli görevimiz kamunun hakkını savunabilmek. Mevcut yönetim buna dikkat etmemekle birlikte kamuyu zarara uğratmakta" dedi.

"HİÇ İŞE GİTMEDEN MESAİ ALMIŞLAR"

İl yönetiminde bulunan Gülşen Şişbacak isimli kişinin de bankamatik personeli olarak çalıştığını ve bu kişiye hafta sonları yoğun mesai yazıldığını aktaran Balyemez, "Sevgi Kazankaya isimli bir kişi yine hiç işe gitmeden yoğun mesai alan bir bankamatik personeli olarak tespit edildi. Eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın şoförünün bile Buca Belediyesinden girişi yapılmış ancak sürekli mesai almış. Bunların hepsi kamuyu bilinçli olarak zarara uğratmaktır. Biz mecliste konuşmamızı yaptık ve kayıtlara geçti. Şu an bildiğimiz kadarıyla 3 müfettiş bu süreci sorguluyor" şeklinde konuştu.

"CHP BELEDİYELERİNDE EŞ DOST KONTENJANI YOĞUN KULLANILIYOR"

Bornova Belediyesi'ndeki işe alım iddialarına da değinen Balyemez, "Biz de bunu basından öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin çoğunda eş dost kontenjanı çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

