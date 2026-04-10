CHP'li Hasbi Dede'nin ihraç kararını Giresunlular olumlu karşıladı: Kız çocuğu benim evladımdır

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin CHP'den ihraç edilmesi Giresunluları sevindirdi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Tuana Torun'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin hakkında verilen kararı değerlendiren Giresunlular "Geç kalınmış bir karar" diyerek genç kıza sahip çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 20:01

Cumhuriyet Halk Partisi () Yüksek 'nun "çocuğa karşı cinsel taciz" iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında ihraç kararı vermesi sonrası vatandaşlar durumu değerlendirdi.

"GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

'da yaşayan Hakan Demiral, alınan kararı değerlendirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu karar geç kalınmış bir karardır. Ölen kardeşimize üzüldük. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Kimse bu olayı normalleştirmesin. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımıza uzanan ellerin kırılmasını istiyoruz" dedi.

"BU KIZ ÇOCUĞU BENİM EVLADIMDIR"

Bir diğer vatandaş Nafız Sarıtaş ise yaşanan olayı sert sözlerle eleştirerek, "Görele'de yaşanan hadiseyi kınıyorum. Biz bu kız çocuklarını bunlar için yetiştirmedik. Böyle bir davranışı asla kabul edemiyoruz. Ölen kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En son elimizde ahlakımız kaldı. Bu ahlakın bu şekilde zedelenmesine asla gönlüm el vermiyor. Giresun'da bundan sonra bu tür olayların yaşanmasını kabul etmiyorum. Siyasi görüşü, partisi beni ilgilendirmez. Ama yapılan yanlıştır. Sosyal medyada söylenenleri netliğe kavuştursunlar. O söyledi, bu söylemedi, ben doğruyu öğrenmek istiyorum. Bundan sonra da bu gibi ahlaki tavizlere asla yer vermesinler. Kim olursa olsun bu kız çocuğu benim evladımdır, benim de kızım var. Bunlara ne gerek var. Bunları mı yaşamak istiyoruz bu ülkede?" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili süreç ve soruşturmanın kamuoyu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

