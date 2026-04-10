Cinsel taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi.

HABERİN ÖZETİ Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi Cinsel taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildi. Hasbi Dede'nin partiden kesin çıkarma cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir. Karar, Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca verilmiştir. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı 10.04.2026 tarihli toplantısında alınmıştır.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

TACİZ DAVASINDAN DETAYLAR

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz davasında müşteki olan ve şüpheli bir kazada can veren Tuana Elif Torun dosyasında şok detaylar ortaya çıkmıştı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporunda şu detaylar yer aldı:

Sürücü Adem Hasbaş’ın, yoldaki Tuana’yı görmesine rağmen etkin frenleme yaparak tedbir almadığı vurgulandı.

Asfalt üzerindeki fren izlerinin, çarpma noktasından tam 4 metre sonra başladığı tespit edildi.

Ayrıca sürücünün 1.97 promil alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle muhakeme yeteneğini kaybettiği kaydedildi.

BAŞKANIN YAKIN ÇEVRESİYLE BAĞLANTI İDDİASI

Kazaya karışan sürücü Adem Hasbaş’ın profili, olayın "şüpheli" sıfatını güçlendiriyor. Hasbaş’ın çalıştığı "Ziyade Restoran"ın sahibi Osman Akkoyun’un, taciz davasının sanığı Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi. Anne Nuray Torun ifadesinde, Adem Hasbaş'ın hem kendilerini hem de Tuana'yı yakından tanıdığını, eve defalarca sipariş getirdiğini belirtti.

Nuray Torun, daha öncesinden kızı Tuana’nın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci’nin, oğlu Dağhan'a “Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin” dediğini öğrendiğini aktardı.