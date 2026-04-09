Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun'un erkek arkadaşı konuştu

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz davasında mağdur konumunda olan ve feci bir trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Tuana Torun'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. Kız arkadaşına çarpan şahsı da tanıdığını söyledi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 23:42

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz iddiasıyla soruşturmada adı geçen Elif Tuana Torun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası erkek arkadaşı da ifade verdi. Soruşturmayı derinleştiren Görele Cumhuriyet Başsavcılığı Tuana'nın erkek arkadaşı D.B.C.'nin ifadesini aldı. Görelespor U18 futbol takımı oyuncusu olan D.B.C., "Benim kız arkadaşımdı" dediği Tuana ile taciz olayından sonra ilişkilerinin geliştiğini ve daha yakın hissettiklerini ifade etti.

Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun'un erkek arkadaşı konuştu

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz iddiasıyla soruşturmada adı geçen Elif Tuana Torun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası erkek arkadaşı D.B.C.'nin ifadesi alındı.
D.B.C., Tuana ile taciz olayından sonra ilişkilerinin geliştiğini ve daha yakın hissettiklerini ifade etti.
D.B.C., Murat Cebeci'nin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermesini söylediği iddiasının yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti.
D.B.C.'nin babası Murat Cebeci'nin, oğluna 'Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma' şeklinde söylediği ifade edildi.
D.B.C., Tuana'nın ölümüne sebep olan kazayı yapan şahsı sadece selam verecek kadar tanıdığını belirtti.
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun'un erkek arkadaşı konuştu

ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI


9 Nisan 2026 tarihinde Başsavcılığa verdiği ifadesinde D.B.C., "Cinsel taciz konusu Tuana Elif Gülüşan'ı fazlasıyla etkilemişti. Ben ona bu kadar etkilenmemesi gerektiğini biraz daha olayların dışında durması gerektiğini söyledim" dedi.

Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun'un erkek arkadaşı konuştu


Cinsel taciz soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenmek için çağrıldığını anlatan D.B.C.'nin ifadesindeki şu detaylar dikkati çekti:
"Murat Cebeci'nin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermemi bana söylemesi hususu ise yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ben cinsel taciz soruşturmasında tanık olarak dinlenmek için çağırılmıştım. Babam Murat Cebeci bunu öğrendiğinde bana ‘Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma' şeklinde söylemişti."
D.B.C.'nin bu ifadeleri, Tuana'nın annesi Nuray Torun'un "Kızımın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci, oğluna Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin dediğini öğrendim" şeklinde Görele Başsavcılığına verdiği ifadeyi akıllara getirdi.

Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun'un erkek arkadaşı konuştu

SEVGİLİSİ TUANA'YA ÇARPAN KİŞİYİ TANIDIĞINI SÖYLEDİ

İfadedeki çarpıcı bir detay da Tuana'nın erkek arkadaşının Tuana'nın ölümüne sebep olan kazayı yapan şahsı tanıyor olması oldu. D.B.C., şunları kaydetti:
"Tuana Elif Gülüşan bizim ilişkimiz boyunca özellikle son zamanlarda bana olağan dışı bir durumdan bahsetmedi. Adem Hasbaş ile tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum. Ben ismini daha önce Tuana Elif Gülüşan'dan hiç duymamıştım. Tanıştıklarını düşünmüyorum. Ben de Adem Hasbaş'ı sadece selam verecek kadar tanırım. Olay günü Tuana Elif Gülüşan'ın neden sahile gitmek istediği konusunda hiç bir fikrim yoktur."
Tuana'ya ve aileye şikayeti geri çekmeleri konusunda bir yönlendirme olduğu iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun'un son görüntüleri ortaya çıktı
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun hayatını kaybetti: Karanlık tesadüfte dikkat çeken bağlantı
