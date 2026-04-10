Altın ateşkes alarmı veriyor! Sefer Şener bu geceyi işaret ederek uyardı

Altın fiyatları ve enerji piyasalarında dalgalanma tam gaz devam ediyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında küresel piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle altın fiyatlarının ateşkes haberleri sonrası nasıl bir seyir izlediğine dair önemli açıklamalar yaptı.
Şener, "Tabii biliyorsunuz özellikle ateşkesle birlikte hem enerji fiyatlarında hem de altın fiyatlarında, yani kıymetli metallerde çok ciddi fiyat değişimleri yaşıyoruz. Fakat henüz gelen mesajlar çok net olmadığı için, evet ateşkes oldu, 15 gün süreyle savaş durdu belki ama bazı durumlarda işte ihlal edildiği kısımlar oluyor. İsrail'in daha Amerika'dan biraz daha farklı tutumları oluyor gördüğümüz kadarıyla. Bu doğal olarak fiyatlamaları etkiliyor" diyerek dalgalanma hakkında bilgi verdi.
Enerji fiyatlarının yönünün belirleyici olacağını ifade eden Şener, "Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle enerji fiyatlarının nereye gideceği, hangi konumda olacağı ve hangi aşamadan geçeceği önemli. Yani enerji fiyatlarına bağlı olarak doğal olarak bundan sonraki süreçte aynı zamanda kıymetli metal fiyatlarının da değiştiğini görebileceğiz" dedi.
ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ
Şener, "Ancak barış söylemiyle birlikte, 15 günlük ateşkes söylemiyle birlikte şu an itibarıyla 4.750 dolarlı seviyeler ons altında görüldü. Bundan sonraki süreçte eğer bu süreç devam ederse biz savaş öncesi dönemdeki 5.300 dolarlı seviyelere de altın fiyatlarının geldiğini görebileceğiz" diyerek altın için kritik rakamı açıkladı.
Özellikle Orta Doğu’daki enerji altyapısının durumuna dikkat çeken Şener, "Fakat orada kritik bir nokta var. Özellikle işte Suudi Arabistan'daki, Kuveyt'teki bu petrol işleme tesislerinin vesaire ne kadar hasar aldığı, üretimi ne kadar etkileyeceği, buradaki ateşkese ne kadar uyulacağıyla ilgili beklentiler önem arz ediyor. Burada netlik olduğu zaman biz kıymetli metal fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket ettiğini görebileceğiz" diyerek yatırımcıları uyardı.
Şener, yalnızca jeopolitik gelişmelerin değil, makroekonomik verilerin de altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı.
Uzman isim, “Sadece kıymetli metal anlamında değil, bundan sonraki süreçte özellikle işte bu akşam itibarıyla da Amerika'dan gelecek bir enflasyon verisi var. Yani orada da ekonomik rakamların nereye gittiği çok önem arz ediyor çünkü bu rakamlar ışığında biliyorsunuz özellikle Merkez Bankası'nın karar alması bekleniyor. O yüzden bu da altın fiyatlarını etkileyecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.
"Yani hem bir taraftan verilen mesajlar, hem savaşta gelinen nokta, hem de Amerika'dan ekonomiyle ilgili gelecek haberler altında yönü belirliyor. Burada yatırımcıların çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Çünkü fiyatlar çok volatil gördüğümüz kadarıyla, çok aşağı yukarı fiyatlarda hareketlenme oluyor" diyen Şener, oynaklığa dikkat çekti.
Son olarak altının mevcut seviyelerine değinen Şener, "Ancak bundan sonraki süreçte özellikle bu fiyat hareketliliğinin önümüzdeki dönem içerisinde gelen haberlere göre çok daha üst seviyelerde hareket etmesini de beklememek gerekiyor" dedi.
"Altında tarihi zirve 5.300 dolarlı seviyelerdeydi, şu an itibarıyla 4.750 dolarlı seviyeleri görmüş durumdayız. Yani savaşın başına göre 500-600 dolarlık bir fiyat gerilemesi var gördüğümüz kadarıyla" diyen Şener, olumlu haberler yansımaya devam ederse altın fiyatlarının hızla daha da yükseleceğini ifade etti,.