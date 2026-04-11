TBMM'de yeni dönem: Yoklamadan kaçan milletvekilinin maaşından kesilecek

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasında sona gelindi.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; yasa ve grup önerisi görüşmelerinde sıkça başvurulan yoklama talebinin kuralları değişiyor. Bu kapsamda, özellikle muhalefetin yasa görüşmelerini yavaşlatmak amacıyla kullandığı “yoklama” uygulamasında önemli değişiklikler öngörülüyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunması zorunlu hâle getirilecek.
Mevcut uygulamada, yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılması, çalışmaların uzamasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle bunun da önüne geçilecek. Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek.
Yeni düzenlemeyle, yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Bu adımla, yoklama üzerinden yapılan geciktirme yöntemlerinin engellenmesi ve Meclis çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor.
Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.
Öte yandan, toplantı yeter sayısına ilişkin mevcut kural korunacak. Buna göre, yoklama sonucunda en az 200 milletvekilinin salonda bulunmadığının anlaşılması hâlinde oturum ertelenebilecek, yeter sayı yine sağlanamazsa birleşim kapatılacak.
Ayrıca, yürürlükte olan TBMM İç Tüzüğünde bir ayda 5 birleşim devamsızlık yapan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar giden süreç işletilirken, bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise 3 aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.