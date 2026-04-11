Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasında sona gelindi.

HABERİN ÖZETİ TBMM'de yeni dönem: Yoklamadan kaçan milletvekilinin maaşından kesilecek AK Parti, TBMM İç Tüzüğünde muhalefetin yoklama taleplerine yönelik yeni kurallar getiren bir taslak çalışma tamamladı. Yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20'den 30'a çıkarılacak. Yoklama isteyen 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul'da bulunması zorunlu olacak. Yoklama talep edip Genel Kurul salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Toplantı yeter sayısına ilişkin mevcut kural korunacak; en az 200 vekil şartı devam edecek. Bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta 3 aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; yasa ve grup önerisi görüşmelerinde sıkça başvurulan yoklama talebinin kuralları değişiyor. Bu kapsamda, özellikle muhalefetin yasa görüşmelerini yavaşlatmak amacıyla kullandığı “yoklama” uygulamasında önemli değişiklikler öngörülüyor.

YOKLAMA TALEBİ İÇİN GEREKEN SAYISI ARTIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunması zorunlu hâle getirilecek.

YOKLAMA İSTEYEN GENEL KURUL'DAN AYRILAMAYACAK

Mevcut uygulamada, yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılması, çalışmaların uzamasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle bunun da önüne geçilecek. Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek.

KAÇAN MİLLETVEKİLLERİNİN MAAŞI KESİLECEK

Yeni düzenlemeyle, yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Bu adımla, yoklama üzerinden yapılan geciktirme yöntemlerinin engellenmesi ve Meclis çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor.

Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

EN AZ 200 VEKİL ŞART

Öte yandan, toplantı yeter sayısına ilişkin mevcut kural korunacak. Buna göre, yoklama sonucunda en az 200 milletvekilinin salonda bulunmadığının anlaşılması hâlinde oturum ertelenebilecek, yeter sayı yine sağlanamazsa birleşim kapatılacak.

DEVAMSIZLIK SINIRINI AŞANA CEZA

Ayrıca, yürürlükte olan TBMM İç Tüzüğünde bir ayda 5 birleşim devamsızlık yapan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar giden süreç işletilirken, bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise 3 aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.