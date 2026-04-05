Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

TBMM'ye gönderilen ilginç dilekçeler! "50 yaş üstüne sosyal medya yasaklansın"

TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen başvurular arasında fay hatlarının kontrollü bir şekilde patlatılarak büyük depremlerin önlenmesi, Kabotaj Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi, "bay ve bayan" kelimelerinin kullanımının engellenmesi, milletvekillerine din kültürü, genel ahlak ve edep derslerinin verilmesine yönelik talepler dikkati çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 16:43

Vatandaşların ilettiği dilek ve şikayetleri değerlendiren Dilekçe Komisyonu’na, 15 Mayıs 2023’ten bu yana 31 bin 441 başvuru yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na 15 Mayıs 2023'ten bu yana 31 bin 441 başvuru yapıldı ve bu başvurular arasında çeşitli ilginç talepler de yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ DİLEKÇELER

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. İşte gönderilen dilekçelerde yer alan o ilginç taleplerden bazıları;

  • Fay hatlarının patlatılarak büyük depremlerin önlenmesi,
  • 50 yaş üstüne sosyal medya yasağı getirilmesi
  • Milletvekillerine "ahlak dersi" verilmesi
  • Kuzenlerin evlenmesi yasaklansın
  • Kanallar günde 1,5 saat dini program yapsın
  • Belediye başkanlarını cumhurbaşkanı atasın
  • 'Bay-bayan' kelimeleri yasaklansın.
ETİKETLER
#tbmm
#Vatandaş Talepleri
#Öneri
#Dilekçe Komisyonu
#İlginç Şikayetler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.