Editor
Editor
 | Baran Aksoy

TBMM'de kavgadan bıkanlar dilekçe yağdırdı: Kavgacı vekile edep dersi talebi

TBMM'de yaşanan kavgalar vatandaşı da bıktırdı. Dilekçe Komisyonu’na Meclis'te yaşanan kavgalar nedeniyle talep yağdı. Bazı vatandaşlar, vekillere ahlak ve edep dersi verilmesini istedi.

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında zaman zaman yaşanan kavga ve tartışma görüntüleri vatandaşları bıktırdı.

Vatandaşlar, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışma ve kavga görüntülerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle milletvekillerine ahlak dersleri verilmesini ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti; ayrıca boşanma davalarının süresinin kısaltılması, nafakaya süre sınırı getirilmesi, evli ve çocuklu ailelere borç yardımı yapılması ve 50 yaş üstüne sosyal medya yasağı getirilmesi yönünde başvurularda bulundu.
Bazı vatandaşlar, Genel Kurul'daki tutum ve davranışları nedeniyle milletvekillerine din kültürü, genel ahlak ve edep dersleri verilmesini talep etti.
Vatandaşlar, milletvekillerinin Meclis içi ve dışı eylemlerinin yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında bırakılarak cezai yaptırıma tabi tutulmasını istedi.
Dilekçe Komisyonu'na çekişmeli boşanma davalarının süresinin kısaltılması ve nafakaya süre sınırı getirilmesi yönünde başvurular yapıldı.
Evli ve çocuklu ailelerin banka borçlarına destek sağlanması da vatandaşlardan gelen talepler arasında yer aldı.
50 yaş üstü bireylere sosyal medya yasağı getirilmesi de komisyondan istenen taleplerden biri oldu.
Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvuran bazı vatandaşlar, Genel Kurul çalışmalarında sergilenen tutum ve davranışlar nedeniyle milletvekillerine din kültürü, genel ahlak ve edep dersleri verilmesini talep etti.

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN"

Başvurular arasında, milletvekillerinin hem Meclis içindeki kavga ve saygısız davranışlarının hem de Meclis dışındaki eylemlerinin yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında bırakılarak cezai yaptırıma tabi tutulması yönünde talepler de yer aldı.

BOŞANMA DAVALARI

Dilekçe Komisyonu’na ayrıca çekişmeli boşanma davalarının süresinin kısaltılması ve nafakaya süre sınırı getirilmesi yönünde başvurular yapıldı.

EVLİ VE ÇOCUKLU AİLELERE BORÇ YARDIMI

Vatandaşlardan gelen talepler arasında evli ve çocuklu ailelerin banka borçlarına destek sağlanması da bulunuyor. Bunun yanı sıra, komisyondan 50 yaş üstü bireylere sosyal medya yasağı getirilmesi de istendi.

