Zam alamayan işçinin hakları ne? Özgür Erdursun kötü haberi verdi!

Mart 19, 2026 09:44
asgari ücret

Her yılbaşında be­lirlenen asgari ücret yal­nızca asgari ücretle çalı­şanları değil, daha yüksek ücretle çalışan birçok ki­şiyi de dolaylı biçimde et­kiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zam yapılmadı diye işe gitmeyen işçinin kıdem tazminatı hakkında merak edilenlere Dünya'daki köşesinde yer verdi.

kıdem tazminatı

Erdursun, "'Maaşıma zam yapılmadı' diyerek işe gitmeyen bir çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? İşveren böyle bir durumda nasıl ha­reket etmelidir? Bu sorunun ceva­bı, hem çalışan hem de işveren açı­sından önemli hukuki sonuçlar do­ğurur. Çünkü yanlış bir işlem, haklı durumda olan işvereni bile hukuken haksız konuma düşürebilir" dedi.
 

asgari ücret

Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlayan asgari ücret:

-Net: 28.075 TL

-Brüt: 33.030 TL olarak belir­lendi.

 

kıdem tazminatı

Erdursun, "Hiçbir çalışan asga­ri ücretin altında bir ücretle çalıştı­rılamaz. Bu durum hem kanuni hem de anayasal koruma altındadır. Do­layısıyla asgari ücretle çalışan bir işçinin ücretinin, yeni belirlenen asgari ücretin altında kalması ha­linde işverenin bu ücreti güncelle­mesi zorunludur" şeklinde konuştu.
 

KIDEM TAZMİNATI

HANGİ ŞARTLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Bir işçinin ücretinin asgari ücret artışı sonrasında asgari ücretin al­tında kalması, işçi açısından önemli bir hak doğurur. Bu durumda işçi ücretinin kanuna aykırı şekilde eksik ödendiğini ileri sürebilir. İş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak ka­zanabilir.
 

iş hukukunda ücretin eksik ödenmesi

Çünkü iş hukukunda ücretin ek­sik ödenmesi, işçi için haklı fesih sebebi olarak kabul edilir. Dolayı­sıyla asgari ücretli bir çalışanın üc­retinin asgari ücret seviyesine çı­karılmaması halinde işçi açısından haklı fesih hakkı doğabilir.
 

Asgari ücret

Erdursun, "Asgari ücrette önemli bir artış ya­pıldığında bazı çalışanlar kendi üc­retlerinin de benzer oranda artırıl­masını bekleyebilir. Ancak hukuki açıdan bu beklenti her zaman bir zorunluluk doğurmaz" dedi.
 

maaşıma zam yapılmadı

Ayrıca çalışanın, sırf “ma­aşıma zam yapılmadı” gerekçesiyle işi bırakması kural olarak haklı fe­sih sebebi oluşturmaz. Zam almayan işçi, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir zam taahhü­dü yoksa genellikle kıdem tazmina­tına hak kazanamaz.
 

devamsızlık hükümleri

İşe gitmeyen işçi için devamsızlık hükümleri
İş Kanunu’na göre bir işçi;

-Ardı ardına iki iş günü,

-Bir ay içinde üç iş günü,

-Veya bir ay içinde tatil günün­den sonraki iş günü iki kez mazeret­siz şekilde işe gelmezse, işveren açı­sından haklı nedenle fesih imkânı doğabilir.
 

İŞÇİ HAKLARI

Bu tür fesihlerin, İş Kanunu’nda ah­lak ve iyi niyet kurallarına aykırılık kapsamında değerlendirildiğinden bahseden Erdursun, bu du­rumda işveren iş sözleşmesini hak­lı nedenle feshederse, işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamayacağını söyledi.

 

İşveren haklıyken nasıl haksız duruma düşebilir?

-Devamsızlık tutanaklarının tu­tulmaması

-İşçiye mazeret bildirme imkânı tanınmaması

-Devamsızlık günlerinin açık şekilde belgelenmemesi gibi du­rumlarda mahkemeler işverenin fesih işlemini ispat açısından zayıf bulabilir. Bu nedenle işverenin sü­reci dikkatli yürütmesi gerekir.
 

zam oranını beğenmeme

İş Kanunu’nun 26. maddesi ge­reği işveren, devamsızlık olayını öğrendikten sonra 6 iş günü için­de haklı fesih hakkını kullanmalı­dır.

Erdursun, "Özetle, sadece "zam oranını be­ğenmeme" istifa sayılır ve tazmi­nat hakkı doğurmaz, ancak somut bir haksızlık (sözleşmeye aykırı­lık/ayrımcılık) varsa tazminat alı­nabilir.
 

asgari ücret

2026 yılı itibarıyla net 28.075 TL olarak belirlenen asgari ücre­tin altında bir ücretle çalıştırma mümkün değildir. Böyle bir du­rumda işçi, ücretinin eksik öden­diğini ileri sürerek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kı­dem tazminatına hak kazanabilir" şeklinde konuştu.
 

çalışma hayatı

Ayrıca uzman isim, çalışma hayatında çoğu zaman be­lirleyici olanın yalnızca kimin haklı olduğu değil, haklılığın doğru şe­kilde ortaya konulması olduğunu vurguladı.

 

