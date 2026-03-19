Meta, metaverse dünyasına giriş yaptığı ilk platform olan Horizon Worlds'ün sanal gerçeklik (VR) desteğini haziran ayında sonlandırıp sadece mobil cihazlara odaklanacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere firma, şubat ayında yaptığı bir açıklamayla platformun akıllı telefon sürümüne ağırlık vereceğini duyurmuştu.

Sanal gerçeklikte devrim yapacaktı: Meta'nın 80 milyar dolarlık VR evreni kapatılıyor

HABERİN ÖZETİ Sanal gerçeklikte devrim yapacaktı: Meta'nın 80 milyar dolarlık VR evreni kapatılıyor Meta, metaverse platformu Horizon Worlds'ün sanal gerçeklik (VR) desteğini aşamalı olarak sonlandırıp haziran ayından itibaren tamamen mobil cihazlara odaklanacağını duyurdu. Meta, Horizon Worlds'ün sanal gerçeklik (VR) desteğini sonlandırıyor. Platform, haziran ayından itibaren sadece iOS ve Android mobil cihazlar üzerinden erişilebilir olacak. VR desteğinin kaldırılması süreci 31 Mart'ta popüler dünyaların liste dışı kalmasıyla başlayacak ve 15 Haziran'da tamamen kaldırılacak. Beta aşamasındaki Hyperscape Capture özelliği de platformdan kaldırılıyor.

Topluluk forumlarında paylaşılan yeni gönderiyle birlikte, uygulamanın VR versiyonunun ne zaman rafa kalkacağı da kesinleşmiş oldu.

KAPATMA SÜRECİ 31 MART'TA BAŞLIYOR

Veda süreci aşamalı olarak ilerleyecek. İlk etapta 31 Mart itibarıyla Quest mağazasında yer alan Horizon Central, Events Arena, Kaiju ve Bobber Bay gibi popüler dünyalar liste dışı kalacak. Bundan sonra kullanıcılar belirtilen alanlara VR gözlükleriyle erişemeyecekler.

Takvimler 15 Haziran'ı gösterdiğinde ise uygulama Quest cihazlarından tamamen kaldırılacak. Artık Horizon Worlds ekosistemine katılmanın tek yolu, iOS ve Android işletim sistemleri için geliştirilen Meta Horizon mobil uygulamasını kullanmak olacak.

HYPERSCAPE CAPTURE DA VEDA EDİYOR

Yaşanan ayrılık rüzgarından nasibini alan tek özellik sadece temel dünyalar değil. Quest sahiplerinin gerçek hayattaki mekanları detaylı 3 boyutlu taramalarla kaydedip paylaşmasına olanak tanıyan Beta aşamasındaki Hyperscape Capture özelliği de platformdan çıkarılıyor.

Meta yetkililerine göre kullanıcılar kendi oluşturdukları Hyperscape'leri kaydetmeye ve görüntülemeye devam edebilecek. Ancak diğer kişileri davet etme, paylaşımda bulunma veya ortak deneyim yaşama gibi etkileşimli özellikler artık desteklenmeyecek.