Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp aramalarında gürültü çilesi bitiyor: Yeni özellik yolda

WhatsApp, gürültülü ortamlarda sesli ve görüntülü görüşmeleri daha net hale getirecek "yerleşik gürültü engelleme özelliği" üzerinde çalışıyor. Peki yeni özellik nasıl çalışacak?

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 17:39

Trafik sesi, rüzgar veya kalabalık uğultusu yüzünden üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde yaşanan zorluklar yakında tarihe karışabilir. WABetaInfo'nun haberine göre popüler mesajlaşma platformu, aramaların ses kalitesini artırıp odaklanmayı kolaylaştıracak bir sistem geliştiriyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
WhatsApp, trafik sesi, rüzgar veya kalabalık uğultusu gibi arka plan gürültülerini azaltarak görüşme kalitesini artıracak yerleşik bir gürültü engelleme sistemi geliştiriyor.
Yeni özellik, bir arama başladığında otomatik olarak devreye girerek istenmeyen gürültüleri gerçek zamanlı olarak azaltıyor.
Filtreleme işlemi cihaz üzerinde gerçekleşiyor ve WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme prensibini etkilemiyor.
Kullanıcılar, ihtiyaç duyduklarında gürültü engelleme sistemini manuel olarak kapatabilecek.
Özelliğin öncelikle Beta kullanıcılarına, ardından da geniş kitlelere sunulması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Google Play Store üzerinden erişilebilen 2.26.11.8 kodlu WhatsApp Android Beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, bir arama başladığı anda otomatik devreye giren yerleşik gürültü engelleme sistemi sunuyor. Arka plan seslerini filtreleyen teknoloji trafik, rüzgar veya çevredeki konuşmalar gibi istenmeyen gürültüleri gerçek zamanlı olarak azaltıyor.

WHATSAPP GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK?

Kullanıcının sesinin görüşme esnasında çok daha net duyulmasını sağlayan özellik aktif edildiğinde, sesli veya görüntülü konuşma başlar başlamaz varsayılan ayar şeklinde çalışacak. Platform, gürültü engellemenin devrede olduğunu küçük bir ekran bildirimiyle kullanıcılara haber verecek.

Önemli bir detay ise filtreleme işleminin doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşmesi. Mikrofon üzerinden alınan ses, şifrelenip iletilmeden önce filtrelendiği için WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme prensibi hiçbir şekilde etkilenmiyor.

KONTROL TAMAMEN KULLANICIYA BIRAKILACAK

Apple'ın iPhone ve iPad modellerinde sunduğu "ses izolasyonu" gibi sistem düzeyindeki özelliklerin aksine, Android kullanıcıları halihazırda WhatsApp aramalarında yerleşik gürültü engelleme imkanından yoksundu. Bu sebeple konuşmalar sırasında arka plan gürültüsünün çok daha fazla hissedilmesine yol açıyordu.

Bu arada WhatsApp'ın arama arayüzüne eklenecek manuel kontroller sayesinde, gerektiği durumlarda gürültü engelleme sistemi kapatılabilecek. Konser dinletmek, müzik paylaşmak veya ortam sesini karşı tarafa iletmek isteyen kullanıcılar için kapatma seçeneği sunulacak.

Farklı türdeki arka plan gürültülerini ne kadar etkili algılayıp filtrelediği konusunda halen testleri süren özelliğin, öncelikle Beta kullanıcılarına ardından da geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

