Ekran kartlarına yine zam geliyor

ZAM BEKLENTİSİ ORTA VE ÜST SEGMENTTE YOĞUNLAŞIYOR

Fiyat tarafında ise tablo daha net. MSI, odağını orta ve üst segment modellere kaydırmayı planlıyor. Tam da bu yüzden, bu sınıfta yer alan ekran kartlarında yüzde 15 ile 30 arasında fiyat artışı bekleniyor.

Burada öne çıkan modeller de belli. GeForce RTX 5060 ve GeForce RTX 5070 gibi kartlar, zam baskısını en fazla hissedebilecek ürünler arasında gösteriliyor. Giriş seviyesindeki modeller ise düşük kâr marjı nedeniyle şirketlerin öncelik listesinde daha geride kalıyor.