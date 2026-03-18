Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ekran kartlarına yine zam geliyor

Mart 18, 2026 10:31
1
MSI’ın paylaştığı son tablo, Nvidia tarafındaki tedarik sıkışıklığının ekran kartı pazarını daha da zorlayacağını gösteriyor. Özellikle GeForce RTX 50 serisinde hem fiyat artışı hem de erişim sorunu kapıda.

Donanım dünyasında son dönemde taşlar yerinden oynuyor. Yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte bileşen tarafındaki baskı daha görünür hale geldi. Özellikle DRAM pazarında başlayan tedarik sorunları, şimdi ekran kartı üreticilerini de daha sert vuruyor gibi görünüyor. Son uyarı da MSI’dan geldi.

2
NVİDİA TARAFINDA TEDARİK AÇIĞI BÜYÜYOR

MSI’ın yatırımcı toplantısında paylaştığı bilgilere göre Nvidia cephesinde yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bir GPU tedarik açığı var. Bu da yeni nesil GeForce RTX 50 serisinde arzın daralacağı anlamına geliyor.

Şirketin verdiği mesaj açık: Sorun yalnızca belli modellerin raflarda daha az görünmesiyle sınırlı değil. Bu tablo, genel PC pazarını da baskı altına alabilir. MSI’a göre 2026 yılında pazarda yüzde 10 ila 20 arasında bir daralma ihtimali var.

3
ZAM BEKLENTİSİ ORTA VE ÜST SEGMENTTE YOĞUNLAŞIYOR

Fiyat tarafında ise tablo daha net. MSI, odağını orta ve üst segment modellere kaydırmayı planlıyor. Tam da bu yüzden, bu sınıfta yer alan ekran kartlarında yüzde 15 ile 30 arasında fiyat artışı bekleniyor.

Burada öne çıkan modeller de belli. GeForce RTX 5060 ve GeForce RTX 5070 gibi kartlar, zam baskısını en fazla hissedebilecek ürünler arasında gösteriliyor. Giriş seviyesindeki modeller ise düşük kâr marjı nedeniyle şirketlerin öncelik listesinde daha geride kalıyor.

4
Açıkçası bu durum, yeni sistem toplamayı düşünen kullanıcılar için pek iç açıcı değil. Çünkü mesele sadece pahalıya almak da değil; ürünü bulmak da zorlaşabilir.

MSI ROTASINI YAPAY ZEKÂ VE VERİ MERKEZİNE ÇEVİRİYOR

MSI’ın planı yalnızca tüketici pazarına bağlı değil. Şirket, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarını büyütmek istiyor. Hatta bu alanda önümüzdeki 3 ila 5 yıl boyunca yıllık yüzde 50 ila 100 arasında büyüme hedefliyor.

5
İşte asıl baskı da biraz buradan geliyor. Yapay zekâ altyapısına yönelik talep güçlü kaldıkça, üretim kapasitesinin daha kârlı alanlara kayması sürpriz olmayacak. Bu da tüketici tarafında ekran kartı fiyatlarının yukarı gitmesi ve stokların daha da sınırlanması anlamına geliyor.

TÜKETİCİ PAZARI İÇİN SIKIŞIK DÖNEM

Genel tabloya bakıldığında, GPU pazarındaki arz sorununun kısa vadede çözülmesi zor görünüyor. Yapay zekâ yatırımları hız kesmediği sürece, tüketici tarafında hem fiyat baskısı hem de erişim problemi gündemde kalacak gibi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.