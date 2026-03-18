Ekran kartlarına yine zam geliyor

MSI’ın paylaştığı son tablo, Nvidia tarafındaki tedarik sıkışıklığının ekran kartı pazarını daha da zorlayacağını gösteriyor. Özellikle GeForce RTX 50 serisinde hem fiyat artışı hem de erişim sorunu kapıda.
Donanım dünyasında son dönemde taşlar yerinden oynuyor. Yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte bileşen tarafındaki baskı daha görünür hale geldi. Özellikle DRAM pazarında başlayan tedarik sorunları, şimdi ekran kartı üreticilerini de daha sert vuruyor gibi görünüyor. Son uyarı da MSI’dan geldi.
MSI’ın yatırımcı toplantısında paylaştığı bilgilere göre Nvidia cephesinde yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bir GPU tedarik açığı var. Bu da yeni nesil GeForce RTX 50 serisinde arzın daralacağı anlamına geliyor.
Şirketin verdiği mesaj açık: Sorun yalnızca belli modellerin raflarda daha az görünmesiyle sınırlı değil. Bu tablo, genel PC pazarını da baskı altına alabilir. MSI’a göre 2026 yılında pazarda yüzde 10 ila 20 arasında bir daralma ihtimali var.
Fiyat tarafında ise tablo daha net. MSI, odağını orta ve üst segment modellere kaydırmayı planlıyor. Tam da bu yüzden, bu sınıfta yer alan ekran kartlarında yüzde 15 ile 30 arasında fiyat artışı bekleniyor.
Burada öne çıkan modeller de belli. GeForce RTX 5060 ve GeForce RTX 5070 gibi kartlar, zam baskısını en fazla hissedebilecek ürünler arasında gösteriliyor. Giriş seviyesindeki modeller ise düşük kâr marjı nedeniyle şirketlerin öncelik listesinde daha geride kalıyor.
Açıkçası bu durum, yeni sistem toplamayı düşünen kullanıcılar için pek iç açıcı değil. Çünkü mesele sadece pahalıya almak da değil; ürünü bulmak da zorlaşabilir.
MSI’ın planı yalnızca tüketici pazarına bağlı değil. Şirket, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarını büyütmek istiyor. Hatta bu alanda önümüzdeki 3 ila 5 yıl boyunca yıllık yüzde 50 ila 100 arasında büyüme hedefliyor.
İşte asıl baskı da biraz buradan geliyor. Yapay zekâ altyapısına yönelik talep güçlü kaldıkça, üretim kapasitesinin daha kârlı alanlara kayması sürpriz olmayacak. Bu da tüketici tarafında ekran kartı fiyatlarının yukarı gitmesi ve stokların daha da sınırlanması anlamına geliyor.
Genel tabloya bakıldığında, GPU pazarındaki arz sorununun kısa vadede çözülmesi zor görünüyor. Yapay zekâ yatırımları hız kesmediği sürece, tüketici tarafında hem fiyat baskısı hem de erişim problemi gündemde kalacak gibi.