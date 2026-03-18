2026 Dünya Kupası maçları YouTube'da yayınlanacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndan elde edeceği geliri artırmak için yayın platformlarına yönelmeye devam ediyor. TikTok ile "Tercih Edilen Platform" ortaklığını duyurmasının üzerinden sadece iki ay geçen kurum, şimdi de YouTube ile benzer bir adım attı. Turnuva için en büyük gelir kalemini yayın hakları oluşturuyor.
Peki evden izleyenler için yeni anlaşma ne anlama geliyor? FIFA'nın açıklamasına göre, medya ortakları seçtikleri belirli sayıda maçı YouTube kanallarında kesintisiz olarak yayınlama seçeneğine sahip olacak. Ayrıca her karşılaşmanın ilk 10 dakikası platform üzerinden canlı aktarılabilecek.
Uygulamanın temel amacı, izleyicileri maçın kalanını televizyondan takip etmeye teşvik etmek. Ek olarak, yayıncı kuruluşlar özel içerikler üretebilmek adına maç görüntülerinin tüm açılarına erişim sağlayabilecek.
Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak. Karşılaşmalar Kanada, Meksika ve ABD'ye yayılan 16 farklı şehirde oynanacak.