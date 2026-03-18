FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndan elde edeceği geliri artırmak için yayın platformlarına yönelmeye devam ediyor. TikTok ile "Tercih Edilen Platform" ortaklığını duyurmasının üzerinden sadece iki ay geçen kurum, şimdi de YouTube ile benzer bir adım attı. Turnuva için en büyük gelir kalemini yayın hakları oluşturuyor.

2026 Dünya Kupası maçları YouTube'da yayınlanacak

HABERİN ÖZETİ 2026 Dünya Kupası maçları YouTube'da yayınlanacak FIFA, 2026 Dünya Kupası gelirlerini artırmak amacıyla YouTube ile ortaklık kurarak maçların ilk 10 dakikasını canlı yayımlayacak ve medya ortaklarına seçili maçları kesintisiz yayınlama imkanı sunacak. FIFA, 2026 Dünya Kupası gelirlerini artırmak için YouTube ile "Tercih Edilen Platform" ortaklığına gitti. Anlaşma gereği, her karşılaşmanın ilk 10 dakikası YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Medya ortakları, seçtikleri belirli sayıda maçı YouTube kanallarında kesintisiz olarak yayınlayabilecek. Bu uygulamanın temel amacı, izleyicileri maçın kalanını televizyondan takip etmeye teşvik etmek. 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'de 16 farklı şehirde düzenlenecek.

MAÇLARIN İLK 10 DAKİKASI CANLI YAYINLANACAK

Peki evden izleyenler için yeni anlaşma ne anlama geliyor? FIFA'nın açıklamasına göre, medya ortakları seçtikleri belirli sayıda maçı YouTube kanallarında kesintisiz olarak yayınlama seçeneğine sahip olacak. Ayrıca her karşılaşmanın ilk 10 dakikası platform üzerinden canlı aktarılabilecek.

Uygulamanın temel amacı, izleyicileri maçın kalanını televizyondan takip etmeye teşvik etmek. Ek olarak, yayıncı kuruluşlar özel içerikler üretebilmek adına maç görüntülerinin tüm açılarına erişim sağlayabilecek.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak. Karşılaşmalar Kanada, Meksika ve ABD'ye yayılan 16 farklı şehirde oynanacak.