QR kod kullanırken tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Aman dikkat: Dolandırıcıların yeni favorisi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
QR kod kullanırken, artık bir kere daha düşünün. Zira, dolandırıcılar QR kod sistemi sayesinde kullanıcıların tüm bilgilerini ele geçirip, banka hesaplarına erişim sağlayabiliyor. Pratik olduğu için her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan QR kodlar hakkında uzmanlar. “Mecbur kalmadıkça kullanmayın” uyarısında bulunuyor.
Bir kafede veya restoranda sipariş vermek isterken dolandırılmanız mümkün. Dolandırıcılar, okutulan karekod üzerinden cep telefonunun kontrolünü sağlıyor. Kısa süre içinde de kişisel verilere erişim sağlayarak banka hesaplarına ulaşıyor. Bu nedenle de mecbur kalmadıkça QR kod kullanılmaması gerekiyor.
Nakit veya kredi kartı kullanmak istemeyenler için en pratik yöntem QR kod. Ancak NTV'den Çağrı Ulu'nun haberine göre, siparişten ödemeye kadar birçok alanda kullanılan QR kodlar, dolandırıcıların yeni favorisi oldu. Vatandaşın cebindeki parasına göz diken dolandırıcılar tarafından hazırlanan zararlı virüsler, telefonu kısa sürede ele geçiriyor ve kötü niyetli kişilerin cep telefonunuza sızması için imkan sağlıyor.
Özellikle dış mekanlarda reklam gibi gösterilen QR kodlara dikkat çeken Bilişim uzmanı Emre Çelikkol “Siz QR'ı okuttuğunuzda aslında bankaya giden bir sistem yok, orada sizin telefonunuza entegre edilecek zararlı bir yazılım sistemi var aslında. O mobil pos bankacılık sistemi gibi duruyor. Bu bir pos cihazı olabilir, ağaç üzerinde bir reklam olabilir...” ifadelerini kullanıyor.
Bu şekilde yüklenen zararlı yazılımların cep telefonuna entegre olduğuna dikkat çeken Çelikkol, "Yazılım telefon üzerindeki pil, sağlık durumu, galeri, fotoğraf, SMS, WhatsApp arama kayıtları gibi tüm sistemlerin ele geçiriyor ve üçüncü kişilere aktarıyor." diyor.
Bilişim uzmanı Çelikkol'a göre bu durumda yapılması gerekenler şöyle: "Uygulamalarda kayıtlı parolalarınız varsa bunların acilen silinmesi, herhangi bir işlemin yapılmaması ve telefonun acilen uçak moduna alınması gerekiyor. Antivirüs sistemlerinin kurulması gerekiyor. Sonrasında cep telefonun sıfırlanması ve farklı bir e posta adresiyle tekrar kurulum yapılması gerekiyor."