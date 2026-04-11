İki kişi selde sürüklenen araçta hayatını kaybetti: İşte son görüntüleri

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan’da etkili olan sağanak yağış sonrası taşan Bülbül Deresi’nin debisi kısa sürede yükseldi. Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul’un içinde bulunduğu otomobil, taşkın sularına kapılarak sürüklendi. Suyun şiddetine karşı koyamayan araç kısa süre içinde sürüklenirken, arabadaki iki kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

