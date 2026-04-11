Altın fiyatları yine yön arayışında! İşte 11 Nisan 2026 Cumartesi çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

Jeopolitik gelişmelerden etkilenen piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Altın fiyatları bir gün yükselip bir gün düşüş eğilimi göstererek yatırımcısını tedirgin ediyor. Peki 11 Nisan 2026 Cumartesi çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularını merak ediyor.
Gram altın satış fiyatı: 6.812,73 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.454,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.839,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 44.870,93 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.609,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 112.521,44 T
Ons altın satış fiyatı: 4.749,68 dolar