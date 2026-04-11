Bayiler bunu sır gibi saklıyor ama… Sıfır araç alırken binlerce lira tasarruf etmek mümkünmüş!

AY SONU KOTASI SIRRI VE KUSURSUZ PAZARLIK ZAMANLAMASI

Otomobil bayilerinde çalışan satış temsilcilerinin ve bayinin bizzat kendisinin, ana distribütörden yüksek prim alabilmek için tutturmak zorunda olduğu aylık devasa satış kotaları bulunur. Ana üretici firma, bayiye ay sonunda belirli bir adedi geçmesi durumunda ciddi bir maddi teşvik ödemesi yapar. Ayın ilk haftalarında showrooma giden bir müşteri, fiyat konusunda son derece katı, esnemeyen ve tavizsiz bir tutumla karşılaşır. Çünkü hedefe ulaşmak için önlerinde koskoca bir ay vardır ve kâr marjını yüksek tutmak isterler. Ancak ayın yirmi sekizinci veya yirmi dokuzuncu gününde o bayiden içeri girildiğinde rüzgar tamamen tersine döner. Satış kotasını doldurmasına, o devasa üretici primini almasına sadece bir veya iki araç kalmış bir temsilci, sırf o primi kazanabilmek için kendi komisyonundan tamamen feragat ederek veya müdürlük inisiyatifini sonuna kadar zorlayarak inanılmaz indirimler tanımlamak zorunda kalır. Sırf takvime bakarak yapılan bu basit zamanlama stratejisi, faturada on binlerce liralık bir düşüş meydana getirir. Zaman, sıfır araç alımında paranın ta kendisidir.