Bayiler bunu sır gibi saklıyor ama… Sıfır araç alırken binlerce lira tasarruf etmek mümkünmüş!

Yepyeni, kokusu üzerinde bir otomobil satın alma fikri, tüketiciler için her zaman büyük bir heyecan kaynağıdır. Parlak ışıklarla aydınlatılmış showroomlara adım atıldığında, güler yüzlü satış temsilcileri, ikram edilen kahveler ve kusursuz görünen araçlar insan psikolojisini anında satın alma moduna geçirir. Tüketici, o anın büyüsüne kapılarak sadece otomobilin kendisine odaklanır ve mantıksal karar verme mekanizmaları büyük ölçüde zayıflar. Ancak otomotiv bayileri, görkemli ve şeffaf yapılarına rağmen günün sonunda kâr marjını en üst düzeye çıkarmaya odaklanmış ticari işletmelerdir. Çoğu alıcı sadece aracın liste fiyatına, aylık kredi taksitlerine veya renk seçeneklerine odaklanırken, arka planda dönen ve faturayı on binlerce lira şişiren o görünmez satış tuzaklarını asla fark edemez. Satış masasında atılan imzalar, çoğu zaman aracın gerçek değerinin çok üzerinde bir maliyeti kabul etmek anlamına gelir. Bu haberimizde, sıfır araç pazarında bayilerin kapalı kapılar ardında uyguladığı psikolojik taktikler, finansal oyunlar ve basit bir zamanlama hilesiyle cüzdanda kalacak devasa tasarruf formülünü açıklıyoruz.
Sıfır kilometre bir aracın fabrikadan çıkıp bayiye geliş maliyeti ile tüketiciye satış fiyatı arasındaki çıplak kâr marjı, sanıldığının aksine çok yüksek değildir. Özellikle rekabetin yoğun olduğu segmentlerde bayiler, aracın ana gövdesi üzerinden çok cüzi rakamlar kazanır. Ancak asıl devasa kazanç, otomobilin üzerine ustalıkla eklenen, tüketiciye "olmazsa olmaz" gibi sunulan o gizli eklentilerden elde edilir.
Masanın başına oturulup fiyat konuşulmaya başlandığında, satış temsilcisi genellikle aracın üzerine seramik kaplama, cam filmi, kaput koruma filmi, motor koruma veya özel ses yalıtım paketleri eklendiğini belirtir. Bu eklentiler tüketiciye adeta bir lütufmuş gibi veya aracı dış etkenlerden korumanın tek yoluymuş gibi çok parlak cümlelerle sunulur. Ancak dışarıdaki profesyonel bir otomobil bakım merkezinde çok daha kaliteli malzemelerle yarı fiyatına hatta üçte biri fiyatına yaptırılabilecek bu işlemler, bayi faturalarında akılalmaz rakamlara ulaşır. Tüketicinin bu noktada sergilemesi gereken en net tavır, aracı tamamen "çıplak" donanımıyla, hiçbir ekstra paket eklenmeden talep etmesidir. Bayi bu eklentileri zorunlu tutuyorsa, pazarlık masasında en büyük indirim tam olarak bu şişirilmiş aksesuar paketleri üzerinden kesin bir dille talep edilmelidir.
Otomobil bayilerinde çalışan satış temsilcilerinin ve bayinin bizzat kendisinin, ana distribütörden yüksek prim alabilmek için tutturmak zorunda olduğu aylık devasa satış kotaları bulunur. Ana üretici firma, bayiye ay sonunda belirli bir adedi geçmesi durumunda ciddi bir maddi teşvik ödemesi yapar. Ayın ilk haftalarında showrooma giden bir müşteri, fiyat konusunda son derece katı, esnemeyen ve tavizsiz bir tutumla karşılaşır. Çünkü hedefe ulaşmak için önlerinde koskoca bir ay vardır ve kâr marjını yüksek tutmak isterler. Ancak ayın yirmi sekizinci veya yirmi dokuzuncu gününde o bayiden içeri girildiğinde rüzgar tamamen tersine döner. Satış kotasını doldurmasına, o devasa üretici primini almasına sadece bir veya iki araç kalmış bir temsilci, sırf o primi kazanabilmek için kendi komisyonundan tamamen feragat ederek veya müdürlük inisiyatifini sonuna kadar zorlayarak inanılmaz indirimler tanımlamak zorunda kalır. Sırf takvime bakarak yapılan bu basit zamanlama stratejisi, faturada on binlerce liralık bir düşüş meydana getirir. Zaman, sıfır araç alımında paranın ta kendisidir.
Showroom içinde dönen bir diğer görünmez çark ise finansman ve sigorta departmanıdır. Araç fiyatında anlaştığınızı düşünürken, satış temsilcisi sizi kredi işlemlerini halletmek üzere finans departmanına yönlendirir. Burada sunulan kredi faiz oranları dışarıdaki bankalardan çok daha yüksek olabilir, ancak "kredi tahsis kolaylığı" adı altında bu durum göz ardı ettirilir. Kredi paketinin içine zorunlu gibi gösterilen hayat sigortaları, uzatılmış garanti paketleri veya bayinin anlaştığı acenteden kesilmesi şart koşulan kasko ve trafik sigortaları dahil edilir. Bu sigorta poliçeleri, serbest piyasadaki sigorta şirketlerinden alınabilecek tekliflerin çok üzerindedir. Tüketici, dışarıdan kendi sigortacısından teklif alma hakkına her zaman sahiptir. Kredi paketinin içine gizlenmiş bu ekstra hizmetler reddedildiğinde veya dışarıdan fiyat karşılaştırması yapıldığında, toplam ödenecek tutarda muazzam bir tasarruf ortaya çıkar.
Yeni araca heveslenen tüketicilerin düştüğü en büyük ve en maliyetli tuzaklardan biri de mevcut araçlarını bayiye takasa vermektir. Bayiler, "Eski aracınızı getirin, değerinde sayalım, uğraşmadan yeni aracınızla çıkıp gidin" söylemiyle inanılmaz bir konfor sunar. Ancak bu konforun bedeli son derece ağırdır. Bayinin eski araca biçtiği değer, piyasa koşullarının ve aracın gerçek değerinin her zaman çok altındadır. Bayi o aracı alır, temizler, boya korumasını yapar ve ikinci el galerisinde çok ciddi bir kâr marjıyla tekrar satışa koyar.
Aradaki bu devasa fark, tüketicinin sırf uğraşmamak için havaya attığı paradır. Yapılması gereken en mantıklı hareket, eski aracı biraz zahmet ve zaman harcayarak doğrudan son kullanıcıya satmaktır. Takas konforundan vazgeçmek, yeni alınacak aracın belki de bir yıllık yakıt veya kasko masrafını doğrudan cepte tutmayı sağlar. Bayilerin sunduğu her kolaylık, faturaya eklenen gizli bir maliyettir ve dikkatli tüketiciler bu döngüyü kırarak binlerce lira tasarruf edebilir.