6 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti! Diyarbakır'da üzücü olay

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde duyanları şaşkına çeviren acı bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda 1. sınıfa giden 6 yaşındaki Eylül Karadağ, evinde kalp krizi geçirdi.

Küçük çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybederken Eylül'ün ailesi ve sınıf arkadaşları yasa boğuldu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" dedi.

Eylül Karadağ'ın cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.