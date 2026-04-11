Kendi aracının altında ölü bulundu! Kütahya'da akılalmaz olay

Kütahya'nın Emet ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Uzun süredir haber alınamaması üzerine kayıp olarak aranan 67 yaşındaki Ali Yavuz, kendi aracının altında ölü bulundu. Yavuz'un tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 67 yaşındaki Ali Yavuz, tamir yapmaya çalıştığı aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde meydana geldi.
Ali Yavuz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda kendi aracının altında bulundu.
Yavuz'un cenazesi, kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir sırasında krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.
Yavuz'un cenazesinin Manisa'nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Ali Yavuz'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı adamı arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar neticesinde, Ali Yavuz'un cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda kendi aracının altında bulundu.

Yavuz'un cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Yavuz'un cenazesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAMİR YAPMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA ARACININ ALTINDA KALMIŞ

İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.

Yavuz'un cenazesinin ikamet ettiği Manisa’nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki kişi selde sürüklenen araçta hayatını kaybetti: İşte son görüntüleri
Çantayı kaptırmadı, kapkaççıyı metrelerce kovaladı! Hatay'daki o anlar kamerada
Meteoroloji 38 kenti tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor
ETİKETLER
#kaza
#kütahya
#emet
#Ali Yavuz
#Araç Altında Kalma
#3. Sayfa
