Kendi aracının altında ölü bulundu! Kütahya'da akılalmaz olay

Kütahya'nın Emet ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yaylayolu köyü oldu.
Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Ali Yavuz'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı adamı arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar neticesinde, Ali Yavuz'un cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda kendi aracının altında bulundu.
Yavuz'un cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Yavuz'un cenazesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.
Yavuz'un cenazesinin ikamet ettiği Manisa’nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.