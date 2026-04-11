Kütahya'nın Emet ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yaylayolu köyü oldu.

HABERİN ÖZETİ Kendi aracının altında ölü bulundu! Kütahya'da akılalmaz olay Kütahya'nın Emet ilçesinde 67 yaşındaki Ali Yavuz, tamir yapmaya çalıştığı aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde meydana geldi. Ali Yavuz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda kendi aracının altında bulundu. Yavuz'un cenazesi, kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir sırasında krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor. Yavuz'un cenazesinin Manisa'nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Ali Yavuz'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı adamı arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar neticesinde, Ali Yavuz'un cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda kendi aracının altında bulundu.

Yavuz'un cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Yavuz'un cenazesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAMİR YAPMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA ARACININ ALTINDA KALMIŞ

İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.

Yavuz'un cenazesinin ikamet ettiği Manisa’nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.