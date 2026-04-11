Meteoroloji 38 kenti tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Nisan Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun büyük bir kısmında sağanak, kar yağışı ve buz gibi hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde sağanak yağış etkisini arttıracak. Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Özetle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Nisan Cumartesi günü için yurdun büyük bir kısmında etkili olacak sağanak, kar yağışı ve buzlu hava tahminini duyurdu. Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde sağanak yağış etkisini artıracak. Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülecek yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

38 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 NİSAN CUMARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA ÇANAKKALE - / 15°C Parçalı ve çok bulutlu MARMARA EDİRNE - / 13°C Çok bulutlu MARMARA İSTANBUL - / 12°C Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı MARMARA SAKARYA - / 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR - / 10°C Parçalı bulutlu EGE DENİZLİ - / 14°C Parçalı bulutlu EGE İZMİR - / 16°C Parçalı bulutlu EGE MUĞLA - / 16°C Parçalı bulutlu AKDENİZ ANTALYA - / 20°C Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ BURDUR - / 12°C Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ HATAY - / 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ ADANA - / 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA - / 9°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İÇ ANADOLU ESKİŞEHİR - / 11°C Çok bulutlu İÇ ANADOLU KAYSERİ - / 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İÇ ANADOLU KONYA - / 9°C Çok bulutlu BATI KARADENİZ BOLU - / 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı BATI KARADENİZ DÜZCE - / 14°C Çok bulutlu yağmurlu BATI KARADENİZ KASTAMONU - / 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı BATI KARADENİZ ZONGULDAK - / 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - / 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ RİZE - / 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ SAMSUN - / 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ TRABZON - / 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM - / 6°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU KARS - / 9°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı DOĞU ANADOLU MALATYA - / 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu DOĞU ANADOLU VAN - / 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - / 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU GAZİANTEP - / 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU SİİRT - / 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞANLIURFA - / 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

