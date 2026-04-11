Meteoroloji 38 kenti tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Nisan Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun büyük bir kısmında sağanak, kar yağışı ve buz gibi hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde sağanak yağış etkisini arttıracak. Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.
Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|- / 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MARMARA
|EDİRNE
|- / 13°C
|Çok bulutlu
|MARMARA
|İSTANBUL
|- / 12°C
|Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı
|MARMARA
|SAKARYA
|- / 14°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|EGE
|A.KARAHİSAR
|- / 10°C
|Parçalı bulutlu
|EGE
|DENİZLİ
|- / 14°C
|Parçalı bulutlu
|EGE
|İZMİR
|- / 16°C
|Parçalı bulutlu
|EGE
|MUĞLA
|- / 16°C
|Parçalı bulutlu
|AKDENİZ
|ANTALYA
|- / 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|AKDENİZ
|BURDUR
|- / 12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|AKDENİZ
|HATAY
|- / 18°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|- / 20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|- / 9°C
|Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|İÇ ANADOLU
|ESKİŞEHİR
|- / 11°C
|Çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|KAYSERİ
|- / 9°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|İÇ ANADOLU
|KONYA
|- / 9°C
|Çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|- / 11°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
|BATI KARADENİZ
|DÜZCE
|- / 14°C
|Çok bulutlu yağmurlu
|BATI KARADENİZ
|KASTAMONU
|- / 10°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
|BATI KARADENİZ
|ZONGULDAK
|- / 11°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|- / 10°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|RİZE
|- / 10°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|SAMSUN
|- / 9°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|TRABZON
|- / 10°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|- / 6°C
|Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|DOĞU ANADOLU
|KARS
|- / 9°C
|Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|MALATYA
|- / 8°C
|Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
|DOĞU ANADOLU
|VAN
|- / 6°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|- / 15°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|GAZİANTEP
|- / 14°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|SİİRT
|- / 17°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|ŞANLIURFA
|- / 17°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
