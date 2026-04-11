Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında kazı çalışmalarında birbirinden ilginç eserler ve kalıntılar gün yüzüne çıkıyor. Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Kale Mahallesi boyunca Yağlıtaş Mahallesi'ne kadar uzanacak yol çalışmasında ilginç bulgular ortaya çıkmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rize’deki tarihi keşiften çarpıcı detay: Gizemli kitabenin sırrı çözüldü Rize'de devam eden yol çalışması sırasında, 1888 yılında Zırhzade Hacı İzzet Efendi'nin vasiyeti üzerine yaptırılan ve 'Çitanın Köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri açılırken, Osmanlıca kitabesi de ortaya çıkarıldı. Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Kale Mahallesi'ne uzanan yol çalışmasında tarihi bulgulara rastlandı. 1940'lı ve 1960'lı yıllarda kapatılan 'Çitanın Köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri yeniden açılmaya başlandı. Köprünün üzerinde 1888 yılına ait Osmanlıca bir kitabe bulundu. Kitabeden köprünün Zırhzade Hacı İzzet Efendi'nin vasiyeti üzerine varisleri tarafından yaptırıldığı anlaşıldı. Kitabedeki beyitlerin Rize'nin ünlü şairlerinden Şakir Agâhi Efendi tarafından yazıldığı belirtildi. Kitabenin tarihi 20 Zilhicce sene 1305 (28 Ağustos 1888) olarak tespit edildi.

''ÇİTANIN KÖPRÜSÜ'' YENİDEN AÇILMAYA BAŞLANDI

Atatürk Caddesi'nin Kale Mahallesiyle birleştiren güzergahta bulunan ve 1940'lı yıllarda bir kısmı, 1960'lı yıllarda ise tamamı kapatılan ve ‘Çitanın köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri yeniden açılmaya başladı. Çalışma kapsamında Osmanlıca yazılmış kitabesi de ortaya çıkan kemer köprünün 1888 yılında Zırhzade Hacı İzzet Efendi'nin hayrına yapıldığı öğrenilmiş oldu.

OSMANLICA YAZILMIŞ KİTABE MERAK UYANDIRDI

Kitabeyi okuyan Rizeli Araştırmacı-Yazar Recep Koyuncu, köprünün vasiyet üzerine yapıldığını dile getirerek "Eski Rize fotoğraflarında köprünün fotoğrafı elimizde mevcuttu fakat önceki yıllarda buranın üzerinin örtülmesi neticesinde bugün köprü gün ışığına çıktı ve kitabesini bulup okuduk. Kitabesine bakarak 1888 tarihinde yapıldığını tespit ediyoruz. O dönemde Bağdat'ta ticaretle meşgul olan Zırhzade Hacı İzzet Efendi'nin vefatından beş yıl sonra varisleri tarafından, babalarının yapılmış olduğu bir vasiyet uğruna, bu köprü ile adı anılsın diye imar edilmiş" dedi.

Kitabede yer alan beyitleri Rize'nin meşhur şairlerinden Şakir Agâhi Efendi'nin yazdığını sözlerine ekleyen Koyuncu "Bizim için önemi daha da önemini arttıran hususlardan bir tanesi de şu; kitabenin beytini Şakir Agâhi Efendi adındaki ünlü Rizeli şair yazmış. Kitabenin net tarihi 20 Zilhicce sene 1305, miladi olarak 28 Ağustos 1888 yılına tekabül etmekte. Son kısmında tarih düşürme gerçekleşmiş ve Zırhzade Hacı İzzet Efendi'nin himmetinin devam edebilmesi için varisleri tarafından yaptırılmış olan bir köprüdür" ifadelerini kullandı.