Rize Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Kale Mahallesi boyunca sürecek yol çalışmasında tarihi gün yüzüne çıkardı. Geçmişti üzerinden geçen yol nedeniyle kapatılan tarihi kemer köprü ortaya çıkarıldı.

Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif

''ÇİTANIN KÖPRÜSÜ''

Başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Caddesi'nin Kale Mahallesiyle birleştiren güzergahta bulunan ve 1940'lı yıllarda bir kısmı, 1960'lı yıllarda ise tamamı kapatılan ve ‘Çitanın köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri yeniden açılmaya başladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Köprünün mahallenin yerel halkı tarafından bilindiğini, yol çalışması kapsamında üzerinin açılmasına karar verildiğini ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin şunları söyledi:

1826 yapımı bir köprü. 200 senedir bilinen bir köprü. Bizim bilmiyor olmamız köprünün bilinmiyor anlamına gelmiyordu. Bende yıllardır ‘Çitanın Köprüsü' diye bildiğim, Rize'nin 1920-30'lu fotoğraflarında görünen bir köprü. Bende burada doğup büyüdüğüm için bildiğimiz bir köprüydü ama 1940'lı daha sonra 1960'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda şekil almasıyla beraber yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş yolu üzerinden geçirmişler.

ZİYARETE AÇILACAK

Tarihi kemer köprünün oda içerisine alınacağını ve ziyarete açılacağını dile getiren başkan Metin, üzerinin de cam seyir terası mantığı ile içerisi görünebilecek şekilde yapılacağını kaydederek "120 metrekare bir oda düşünün, o odanın içerisine köprüyü alacağız. 20 santimetre üstten, yanlardan 2'şer metrelik açıklık olacak şekilde odanın içerisine köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle köprünün altına iniş olacak. Çok güzel ışıklandırma yapacağız, isteyen fotoğraf çektirebilecek. Bu bölgede o dönemlerden kalan tarihi parçaları da o odanın içerisine koyacağız. Köprünün üzerinde, araçların geçmediği yerleri cam ile kaplayacağız. Yani üstten geçerken de köprüyü aşağıdan seyredebileceğiz" ifadelerini kullandı.