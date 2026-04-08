Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif

Rize Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmalarında 200 yıllık tarihi kemer köprü gün yüzüne çıkarıldı. ‘Çitanın Köprüsü' diye bilinen tarihi yapı 1920-30'lu fotoğraflarla dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 09:50

Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Kale Mahallesi boyunca sürecek yol çalışmasında tarihi gün yüzüne çıkardı. Geçmişti üzerinden geçen yol nedeniyle kapatılan tarihi kemer köprü ortaya çıkarıldı.

Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif

''ÇİTANIN KÖPRÜSÜ''

Başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Caddesi'nin Kale Mahallesiyle birleştiren güzergahta bulunan ve 1940'lı yıllarda bir kısmı, 1960'lı yıllarda ise tamamı kapatılan ve ‘Çitanın köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri yeniden açılmaya başladı.

Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Köprünün mahallenin yerel halkı tarafından bilindiğini, yol çalışması kapsamında üzerinin açılmasına karar verildiğini ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin şunları söyledi:

1826 yapımı bir köprü. 200 senedir bilinen bir köprü. Bizim bilmiyor olmamız köprünün bilinmiyor anlamına gelmiyordu. Bende yıllardır ‘Çitanın Köprüsü' diye bildiğim, Rize'nin 1920-30'lu fotoğraflarında görünen bir köprü. Bende burada doğup büyüdüğüm için bildiğimiz bir köprüydü ama 1940'lı daha sonra 1960'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda şekil almasıyla beraber yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş yolu üzerinden geçirmişler.

Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif

ZİYARETE AÇILACAK

Tarihi kemer köprünün oda içerisine alınacağını ve ziyarete açılacağını dile getiren başkan Metin, üzerinin de cam seyir terası mantığı ile içerisi görünebilecek şekilde yapılacağını kaydederek "120 metrekare bir oda düşünün, o odanın içerisine köprüyü alacağız. 20 santimetre üstten, yanlardan 2'şer metrelik açıklık olacak şekilde odanın içerisine köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle köprünün altına iniş olacak. Çok güzel ışıklandırma yapacağız, isteyen fotoğraf çektirebilecek. Bu bölgede o dönemlerden kalan tarihi parçaları da o odanın içerisine koyacağız. Köprünün üzerinde, araçların geçmediği yerleri cam ile kaplayacağız. Yani üstten geçerken de köprüyü aşağıdan seyredebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşi benzeri olmayan 1300 yıllık keşif! Hristiyanlık tarihine damga vuracak: Bilinmeyen yönü ortaya çıktı
ETİKETLER
#rize
#Kemerköprü
#Tarihi Köprü
#Çitanın Köprüsü
#Rize Belediyesi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.