Dünyada çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bölgelerde adeta tarih fışkırıyor. Eski medeniyetlere ait yeni bulgular ortaya çıkarılırken dini ve kültürel değerlere ait kalıntılar da arkeologların elinden geçiyor.

HABERİN ÖZETİ Eşi benzeri olmayan 1300 yıllık keşif! Hristiyanlık tarihine damga vuracak: Bilinmeyen yönü ortaya çıktı İsrail'de bulunan Hippos Antik Kenti'nde, 1300 yıllık olduğu düşünülen, Hristiyanlık tarihindeki vaftiz ritüellerine ışık tutabilecek, üzerinde üç oyuk bulunan gizemli bir mermer nesne keşfedildi. Celile Gölü yakınlarındaki Hippos Antik Kenti'ndeki bir katedral kalıntısında kazı yapılırken dikkat çekici bir buluntuya ulaşıldı. Bulunan mermer eser, üzerinde üç ayrı yarım küre şeklinde oyuk barındırıyor ve araştırmacılar bu oyukların farklı kutsal yağların konulması için kullanıldığını düşünüyor. Bu yeni buluntu, geçmişte Hristiyanlıkta üç farklı yağ ile bir ritüelin uygulanmış olabileceğine işaret ediyor. Kazı ekibinin başındaki Michael Eisenberg, bulunan objenin Hristiyan ritüellerini anlamak açısından eşsiz olduğunu belirtti. Yaklaşık 1300 yıllık olduğu değerlendirilen eserin, erken dönem Hristiyanlık uygulamalarına dair bilinmeyen bir aşamayı ortaya koyabileceği düşünülüyor.

HİPPOS ANTİK KENTİ’NDE TARİHİ KEŞİF

İsrail basınına göre Arkeologlar, Celile Gölü yakınlarında bulunan Hippos Antik Kenti’ndeki bir katedral kalıntısında kazı yaparken dikkat çekici bir buluntuya ulaştı. İncil’e göre Hazreti İsa’nın yaşamının büyük bölümü bu bölgede geçtiği için keşif, dini tarih açısından da büyük önem taşıyor.

ÜÇ YAĞLI GİZEMLİ MERMER NESNE

Kazılarda bulunan mermer eser, üzerinde üç ayrı yarım küre şeklinde oyuk barındırıyor. Araştırmacılar bu oyukların, farklı kutsal yağların konulması için kullanıldığını düşünüyor.

Bilindiği üzere Hristiyanlıkta vaftiz sırasında genellikle iki farklı yağ kullanılıyor: biri suyla yapılan vaftiz öncesinde, diğeri ise sonrasında uygulanıyor. Ancak bu yeni buluntu, geçmişte üç farklı yağ ile bir ritüelin uygulanmış olabileceğine işaret ediyor.

“HİÇBİR BENZERİ YOK”

Kazı ekibinin başındaki Michael Eisenberg, keşfin önemine dikkat çekerek, bulunan objenin Hristiyan ritüellerini anlamak açısından eşsiz olduğunu belirtti. Eisenberg, vaftiz havuzunun yakınında ortaya çıkarılan bu litürjik nesnelerin detaylı inceleme sonucunda benzersiz olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Yaklaşık 1300 yıllık olduğu değerlendirilen eserin, erken dönem Hristiyanlık uygulamalarına dair bilinmeyen bir aşamayı ortaya koyabileceği düşünülüyor.

VAFTİZ RİTÜELLERİ YENİDEN YAZILABİLİR

Araştırmanın yayımlandığı Palestine Exploration Quarterly’de yer alan bulgulara göre, erken dönem vaftiz ritüellerinde üç aşamalı bir yağ sürme geleneği bulunmuş olabilir. Uzmanlar, vaftiz sırasında zaten üç kez suya daldırma uygulamasının bilindiğini, ancak üç farklı yağ kullanımına dair açık bir kanıtın daha önce ortaya konmadığını vurguluyor.