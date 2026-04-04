Bilim dünyasını şoke eden keşif: Bu balık 400 yıl yaşayabiliyor ve hâlâ büyümeye devam ediyor

GÖZ MERCEKLERİNDEKİ 'RADYOKARBON' İTİRAFI

Bilim insanları, Grönland köpekbalıklarının yaşını bulmak için göz merceklerinin tam merkezindeki proteinleri incelemeye karar verdiler. Bu proteinler, hayvan daha anne karnındayken oluşur ve ömrü boyunca bir daha asla değişmez. Soğuk Savaş döneminde okyanuslarda yapılan nükleer bomba testlerinin bıraktığı "Karbon-14" izleri referans alınarak yapılan devasa radyokarbon tarihleme testleri, kelimenin tam anlamıyla nefes kesiciydi.

Ağlarına takılan 5 metrelik bir dişinin göz merceğinden alınan örnekler, bu hayvanın tam 392 ila 512 yaş aralığında olduğunu kanıtladı! Bu durum, Grönland köpekbalığını dünyadaki en uzun yaşayan omurgalı canlı yapıyor. Düşünün; bu canlı okyanusta yüzmeye başladığında Galileo henüz teleskobu icat etmemişti, Fransız İhtilali olmamıştı ve dünya nüfusu bugünkünün sadece onda biri kadardı. O, tüm bu tarihi çağları okyanusun derinliklerinde, karanlıkta süzülerek sessizce izledi.