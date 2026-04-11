Mersin'in Silifke ilçesinde Narlıkuyu Mahallesi'nde yer alan ve şehrin önemli turizm noktalarından biri olan "Cennet ve Cehennem" obruklarında yeni sezon öncesi ilginç bir durum yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Mersin'de 13 yıl sonra bir ilk yaşandı! Cennet Obruğu'ndan su çıktı Mersin'in Silifke ilçesindeki Cennet Obruğu'nda 13 yıl sonra yerin zemininden su kaynamaya başladı. Kış mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle değerlendirilen durum sonucunda kayaların altından su akmaya başladı. Su kaynağı 13 yıl önce kaybolmuştu. Şu anda iki kaya parçasının altından kaynayan su izleyenlere keyif veren bir akarsu oluşturdu. Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, bu durumun obruklara gelen ziyaretçiler tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Her yıl yaklaşık 400 bin kişiyi ağırlayan 452 basamaklı obruklardan Cennet Obruğu'nda yerin zemininden 13 yıl sonra su kaynamaya başladı. Kış mevsiminin yağışlı geçmesinden kaynaklı olduğu değerlendirilen durum nedeniyle yoğun olarak kaynayan su ilk günlerde obruğun belirli kısmını doldururken doğal gider gözlerin açılmasıyla su, akar yolunu buldu.

"SU KAYNAĞI 13 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU"

Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, "Mahallemizde bulunan Cennet-Cehennem obruklarındayız. Şu anda Cennet Obruğu'nun içerisindeyiz. 452 basamakla iniliyor. İçeride büyük bir su kaynağı var. Bu su kaynağı 13 yıl önce kaybolmuştu. Bu sene yağış çok aldığımız için şu anda kayaların altından yine kaynamaya başladı" dedi.

Aydın, "Çok güzel, muhteşem bir görüntüsü var. Yani daha önceki gelen ziyaretçilerimiz 'Hiçbir şey yok, bomboş bir mağara' diyorlardı ama su kaynamaya başlayınca herkes 'Çok güzel, çok muhteşem, gelip görmeye, gezmeye değer bir yer' diyorlar" ifadelerini kullandı.