AK Parti'li Mustafa Elitaş'tan Özgür Özel'e ara seçim cevabı: Zihni özgür değil

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katıldı. Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.
CHP liderinin son dönemde sık sık 'ara seçim' çağrısı yapmasına tepki gösteren Mustafa Elitaş, "Bir genel başkanları var evlere şenlik. Yıllarca grup başkanvekilliği yaptı, iç tüzükle ilgili epey eğitmiştim. 'İç tüzüğü senden iyi bilen yok' diye kürsüde söylemişti. 2014-2015 yıllarında genel başkanvekilliğine başlayıp, şimdi genel başkanlığa terfi eden arkadaşımız, Anayasa'nın 78. maddesini alıp 'Derhal ara seçim yapmalısınız' diyor. Anayasa'nın ne olduğunu, 2002'de nelerin yaşandığını okusa yeter." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyaretlere göndermede bulunan Mustafa Elitaş, "Özgür Bey vesayet altında. Her hafta çarşamba günü tekmil vermek için Silivri'de. Problem bu, zihni özgür değil. Özgür Bey'in önce zihnini özgürleştirmesi gerekiyor. Türkiye menfaatine çalışabilmesi için bunu yapması gerekir." dedi.
Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim bildiğim Grup Başkanvekili Özgür Özel bunu yapardı. Üzülüyorum, birlikte 7-8 yıl grup başkanvekilliği yaptığımız bu arkadaşımızın böylesine iradesini başkalarına teslim etmesinin çok acı olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun. Bunu eski dostluğumuza binaen ifade etmeye çalışıyorum" dedi.